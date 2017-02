Twitter : l'audience et les revenus stagnent, les pertes se creusent

Chez Twitter, la croissance est toujours au rendez-vous, mais le robinet se tarit peu à peu. Les revenus publicitaires sont en baisse aux États-Unis, et malgré ses récents plans de licenciement, le réseau social à l'oiseau bleu reste dans le rouge.

Pour Twitter, l'année 2016 aura été marquée par de nombreux déboires. En octobre dernier, le réseau social se séparait de 9 % de ses employés et fermait le service vidéo Vine, dans l'espoir de réduire ses pertes. Celles-ci atteignaient alors un cumul de plus de 2 milliards de dollars depuis son introduction en bourse, début 2012. Malheureusement, la situation ne va pas en s'améliorant.

Des revenus qui ne progressent plus vraiment

Lors du quatrième trimestre de 2016, Twitter a réalisé un chiffre d'affaires de 717 millions de dollars, en hausse d'un petit pourcent par rapport aux 710 millions comptabilisés l'an dernier à la même période. Les revenus tirés des données ont progressé de 14 % pour atteindre 79 millions de dollars, mais pendant ce temps, la publicité a vu son chiffre d'affaires se réduire légèrement, à 638 millions de dollars.

D'ailleurs, le chiffre d'affaires publicitaire connait des évolutions différentes en fonction des zones géographiques. Aux États-Unis, il recule de 7 % sur un an à 382 millions de dollars. Dans le reste du monde, il progresse de 11 % sur cette même période, pour atteindre 256 millions de dollars.

Pendant ce temps, le résultat net s'enfonce de plus en plus loin dans les profondeurs. Sur le dernier trimestre, Twitter a perdu la bagatelle de 167 millions de dollars, contre seulement 90 millions il y a un an ou 103 millions sur les trois mois précédents. Depuis début 2012, les pertes nettes cumulées du réseau social atteignent près de 2,3 milliards de dollars.

L'audience stagne

Si les revenus de Twitter n'évoluent pas, c'est aussi parce que son audience n'a que très peu progressé cette année. Quand Facebook parvient a attirer plus de 250 millions d'utilisateurs mensuels en l'espace d'un an, tout en faisant gonfler les revenus publicitaires générés par chacun d'eux, Twitter peine à trouver de nouveaux adeptes.

L'oiseau bleu compte ainsi 319 millions d'utilisateurs mensuels (MAU), contre 305 millions un an plus tôt, soit une progression annuelle de seulement 4 %. La tendance est d'ailleurs la même aux États-Unis comme dans le reste du monde, avec des hausses de respectivement 3 et 5 %. Seul motif de satisfaction pour le réseau social, le nombre d'utilisateurs quotidiens (DAU) progresse plus rapidement, à raison de 11 % sur un an. L'entreprise ne se risque toutefois pas à donner une valeur précise.

Tout l'enjeu pour Twitter consiste donc à trouver de nouveaux relais de croissance pour attirer toujours plus d'audience. Pour y parvenir, l'entreprise s'est essayée à la diffusion de contenu, notamment à l'occasion des élections américaines, où elle a par exemple compté 8,6 millions de spectateurs uniques pour la cérémonie d'inauguration de la présidence de Donald Trump.

Quelques essais ont également été faits avec la diffusion de matchs de football américain en partenariat avec la NFL. Un contenu à consommer en direct qui, en moyenne, a regroupé 3,5 millions de spectateurs, dont 12 % d'utilisateurs non-connectés au réseau social, qui peut ainsi tenter de les attirer. Pour l'heure, cette stratégie n'a pas encore porté ses fruits en termes d'inscriptions et de hausse du nombre de MAU. Heureusement pour Twitter, le contrat passé avec la NFL ne lui coûte que dix millions de dollars par saison, pour dix matchs.

Vol en piqué

En bourse, Twitter fait face à d'importantes turbulences. Lors de la séance qui a suivi l'annonce des résultats, le cours de l'action du réseau social a fondu d'un coup de plus de 12 %, valorisant l'entreprise à un peu plus de 10 milliards de dollars. Sur un an, l'action n'a reculé que de 4 %, mais la chute est de près de 40 % si l'on se base sur son pic atteint en octobre 2016. Depuis son introduction en bourse fin 2013, Twitter a perdu 63 % de sa valeur.