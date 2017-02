Android 7.0 (Nougat) débarque sur les tablettes SHIELD, avec un programme de fidélité

C'est au tour des tablettes de la gamme SHIELD de NVIDIA de passer à Android 7.0. Et parmi les nouveautés se cache une surprise : un programme de fidélité sur lequel on sait encore assez peu de choses...

Lorsqu'il a distribué Android 7.0 sur sa SHIELD TV, NVIDIA nous a indiqué qu'une mise à jour arriverait rapidement pour les tablettes de sa gamme : les SHIELD Tablet et Tablet K1. Pour rappel, les deux modèles utilisent une base technique similaire et ne se distinguent que par quelques détails.

Depuis hier soir, la mise à jour promise est en ligne. Son numéro de version est désormais unifié à travers les appareils puisqu'il s'agit de la mouture 5.0.

Nouvelle manette et programme de fidélité

Au niveau des nouveautés, outre celles apportées par le système elle-même, on note deux éléments propres à la gamme SHIELD. Le premier est le support de la nouvelle manette introduite en début d'année. Le second est plus étonnant puisqu'il s'agit sur programme « SHIELD Rewards » qui correspond à un programme de fidélité qui n'a pour l'heure pas été détaillé.

Pour rappel, dans une fuite récente, l'idée d'un programme de fidélité était évoquée pour les GeForce, notamment avec des items ou des jeux offerts, des early access et des concours. Finalement, NVIDIA aurait-elle décidé de commencer par ses tablettes ? Nous tenterons d'en savoir un peu plus dans les jours à venir.

De nombreuses petites améliorations

Pour le reste, on a droit à une gestion du multitâche avec la possibilité de lancer deux applications côte à côte ou de revenir rapidement à la précédente avec un double tap sur le bouton d'accueil.

Les notifications ont aussi été améliorées avec une mise en commun de celles issues d'une même application, la réponse directe et la mise sous silence avec un « tap and hold ». L'autonomie est renforcée, les emojis passent à la norme Unicode 9, le patch de sécurité du 1er décembre est appliqué et de nombreux autres détails ont été retravaillés.

Vous trouverez toutes les informations dans les notes de version. Pour effectuer la mise à jour, il vous suffit d'attendre la notification ou de vous rendre dans les paramètres de votre tablette SHIELD afin de demander une vérification.