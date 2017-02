Chrome OS 56 accélère sur le Material Design et l'accessibilité

Chrome OS 56 est désormais disponible dans le canal stable du système, pour l’ensemble des Chromebooks compatibles. Il continue de déployer le Material Design au sein de l’interface et rend un nouveau modèle compatible avec le Play Store.

Chrome OS se concentre actuellement sur un renouvellement progressif de son interface. Version après version, le système est révisé à la sauce Material Design, même si ce dernier n’a rien de fixe et évolue plutôt en fonction des goûts et attentes de l’éditeur.

Le Material Design se répand

Plusieurs éléments sont donc passés à la moulinette Material Design avec Chrome OS 56. À commencer par le shelf, que l’on peut comparer à la barre des tâches de Windows. Il n’y a en fait plus vraiment de barre, les icônes des applications s’affichant simplement sur le fond d’écran en bas. Toutes les actions, comme le lancement d’une application, l’arrivée d’une notification ou l’apparition du panneau de statut provoque une nouvelle animation.

Le menu système est également beaucoup plus petit. L’utilisateur peut y voir des renseignements classiques comme le niveau de batterie et le réseau auquel il est connecté. On trouve aussi un accès direct aux paramètres et d’autres actions comme le verrouillage et les fonctions d’arrêt. Les icônes ont été remaniées pour l’occasion.

Du mieux pour l'accessibilité

Chrome OS 56 introduit en outre plusieurs améliorations côté accessibilité. Une nouvelle version de ChromeVox, l’outil dédié la lecture de ce qui se trouve à l’écran, est désormais présente par défaut pour l’ensemble des Chromebooks. Les claviers braille permettent en outre de naviguer dans le système depuis l’outil d’assistance, et certaines informations contextuelles peuvent être énoncées pendant le chargement d’une page.

Bien entendu, la nouvelle version du système récupère les améliorations de Chrome 56, avec notamment la mise en avant des connexions non-HTTPS comme « non sécurisées » si un site réclame des identifiants ou propose un paiement.

Mais où sont les applications Android ?

Google avait initialement promis que Chrome OS serait compatible avec les applications pour fin 2016, et ce pour l’ensemble des Chromebooks sortis au cours des deux dernières années. Force est de contacter que ce n’est pas encore le cas.

Les trois modèles qui en disposaient pendant la phase de test en profitent toujours : ASUS Chromebook Flip, Chromebook Pixel (2015) et Acer Chromebook R11. Un quatrième les rejoint désormais : l’ASUS Chromebook Flip C302, présenté durant le dernier CES. Il s’agit d’un modèle convertible embarquant notamment un processeur m3 d’Intel.

Pour le reste, la situation est toujours aussi floue. Deux mois après la limite évoquée par Google, de nombreux modèles devraient pouvoir accéder au Play Store. Une fonction très attendue puisque la compatibilité est totale. L’éditeur ne s’appuie en effet plus sur l’ancien ARC (App Runtime for Chrome) mais sur un véritable sous-système Android, à condition que les éditeurs ne bloquent pas le téléchargement, à l’instar de Microsoft avec Office, promettant un retour quand le Play Store sera bien là en version finale.

On attend donc toujours que Google communique une bonne fois pour toutes sur la disponibilité de cette fonction, déjà en retard.