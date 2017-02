Une partie des programmes de Canal+ à la demande passe enfin... à la HD (720p)

« Et si on annonçait qu'on passait à la HD 720p sur une partie de notre catalogue à la demande, mais pas nos propres émissions en clair ? » Vous auriez aimé assister à cette réunion de Canal+ qui a précédé l'annonce du jour ? Nous aussi.

En matière de contenu vidéo, la norme est la Full HD depuis plusieurs années maintenant. Pour rappel, cela correspond en général à une définition de 1920 x 1080 pixels. Une norme déjà en partie dépassée puisque de nombreux services migrent vers l'Ultra HD 4K, parfois même avec support du HDR (High Dynamic Range), qui commence à prendre une part importante des ventes de téléviseurs.

1080p partout, Ultra HD 4K parfois... excepté pour les replays

C'est notamment le cas de services de (S)VOD comme Netflix, mais aussi d'Amazon Prime Video ou encore de Google Play Films. De leur côté, les Ultra HD Blu-ray sont disponibles avec des lecteurs compatibles, dont la Xbox One S de Microsoft. Même certaines chaînes françaises se mettent à l'Ultra HD 4K pour certains programmes, les premières box compatibles étant sur le marché depuis plusieurs mois. On compte parmi elles la Nouvelle Livebox d'Orange, la Box 4K de SFR mais aussi la Freebox Mini 4K.

📺 Double ration d'UHD pour les utilisateurs de Livebox 4K. RDV dès demain 21h pour Marseille Guingamp ! + d'infos ►https://t.co/4giTmOo9NF pic.twitter.com/Tw4nVZeIJv — INFO ABONNE CANAL (@InfoAbonneCanal) 7 février 2017

Pour autant, il reste un secteur où la haute définition est tout sauf une priorité : le replay des chaînes de TV. Le plus souvent, cette offre à la demande dispose d'un niveau de qualité d'image assez pauvre, tout comme les flux en direct des applications. Dans le meilleur des cas, il s'agit ainsi de HD 720p (1280x720 pixels).

Canal+ lance une révolution : les contenus à la demande (parfois) en 720p

C'est dans ce contexte que Canal+ vient de faire une grande annonce : ses contenus à la demande ne sont plus seulement diffusés en SD (définition standard), mais aussi en HD 720p. Cela était déjà en place chez Free, c'est désormais généralisé à plusieurs décodeurs : +Le Cube TNT (mais pas satellite), Cube S, Livebox 4, Freebox V5/V6.

La chaîne indique qu'il faut bien entendu disposer d'un téléviseur gérant la protection HDCP, mais aussi d'un débit de 6 Mb/s minimum au niveau de la connexion Internet, et d'un disque dur avec au moins 8 Go de libre connecté pour pouvoir en profiter.

Tous les programmes ne sont pas concernés (sic !) mais ils sont « nombreux » dans les différentes thématiques et identifiés par un pictogramme. L'utilisateur aura le choix de la version à lancer au moment de la lecture. « Les émissions du Clair (Grand Journal, Petit Journal, ...) et les programmes Sports (CFC, CRC, J+1, ...) sont maintenus uniquement en SD » précise l'annonce, un comble.

D'autres chaînes seront concernées par cette migration vers la haute définition dans le courant de l'année comme Ciné+, Disney Cinéma et OCS. Pour l'Ultra HD, rien ne semble prévu. Pour rappel, OCS Max est déjà disponible en Ultra HD pour certains programmes sur la Nouvelle Livebox... tout comme Canal+.

On notera aussi que le groupe vient de diffuser une application Android TV qui fonctionne donc sur des appareils qui gèrent bien plus que la HD, et même l'Ultra HD 4K avec HDR telles que la SHIELD TV de NVIDIA. Faire une telle annonce en ce début 2017 relève donc d'un certain archaïsme.