Windows 10 : la préversion 15031 peut verrouiller le PC si le smartphone s'en éloigne

Microsoft propose depuis hier une nouvelle préversion de Windows 10, toujours en direction de la Creators Update. Estampillée 15031, elle apporte plusieurs fonctionnalités, dont un verrouillage automatique si votre smartphone s'éloigne du PC.

Les préversions continuent d’affluer et Microsoft ne semble décidément pas ralentir le rythme des nouveautés pour sa prochaine Creators Update. Après l’arrivée récente du Mode jeu, on continue avec Dynamic Lock, ou Verrouillage dynamique. L’idée est simple : éteindre l’écran et verrouiller le PC si un smartphone appairé en Bluetooth n’est plus à côté.

Cette nouvelle option se trouve dans les Paramètres du système dans la section Comptes puis Options de connexion. Il suffit alors de cliquer sur la case correspondante. Attention cependant, car cette préversion contient un bug qui fait systématiquement planter les paramètres si on tente d’aller dans les options liées au Bluetooth.

On imagine qu'une telle possibilité pourrait aller bien au-delà d'un smartphone comme Apple le fait déjà avec sa montre connectée et macOS (voir notre analyse). C'est d'ailleurs le sens de l'existence du Companion Device Framework.

Une vidéo toujours affichée dans un coin

Autre nouveauté, Compact Overlay. Il s’agit d’une capacité présente dans le système et que les applications peuvent appeler. Elle permet d’extraire la vidéo en cours et de l’afficher dans un coin de l’écran, en surimpression.

Comme le mode Picture in Picture (PiP) présent sur certaines plateformes, la vidéo reste toujours affichée et on peut garder un œil dessus pendant que l’on continue l’activité en cours. Il faudra cependant que les développeurs fassent à appel à l’API correspondante pour en tirer profit.

Actuellement, aucune application n’est compatible, mais Microsoft indique des mises à jour de Vidéos et de Skype UWP doivent arriver sous peu pour exploiter ce mode.

52 nouveaux titres pris en charge par la Barre de jeu

Enfin, la Barre de jeu est maintenant compatible avec 52 titres supplémentaires en plein écran, dont Borderlands 2, Call of Duty: Infinite Warfare, Civilization VI, Dishonored 2, Far Cry 4, Grand Theft Auto V ou encore Mass Effect 3.

Cette préversion n’est pour l’instant disponible que dans le canal rapide du programme Windows Insider (voir notre guide). Si elle est jugée suffisamment stable, elle pourrait également débarquer dans le canal lent. Il reste en tout cas du temps, la rumeur actuelle voulant que la Creators Update arrive en avril.