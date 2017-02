Corsair annonce son One, un PC complet qui sera disponible en France

Corsair continue de se diversifier et annonce qu'il proposera bientôt un PC complet sous sa marque, baptisé One. Le fabricant nous confirme qu'il sera disponible en France, mais pour les détails techniques, on repassera.

Fondée il y a plus de 20 ans, Corsair est une société qui proposait historiquement des barrettes de mémoire. Depuis, elle s'est diversifiée avec des alimentations, des boîtiers, des claviers/souris, des SSD, etc. Au Computex de Taipei en 2015, elle présentait un barebone baptisé Bulldog qui est commercialisé depuis mai de l'année dernière.

One : un teasing pour le moment, plus de détails en mars

Aujourd'hui, le constructeur évoque du bout des lèvres son premier PC complet, simplement baptisé « One ». Un site a été mis en ligne pour l'occasion, mais il ne dévoile absolument rien des caractéristiques techniques de la machine et se contente de récupérer les adresses email des personnes intéressées.

Interrogé par nos soins, Corsair nous confirme qu'il s'agit bien d'un PC complet et nous précise que d'autres informations seront disponibles le mois prochain. Pour le moment, il faudra donc se contenter des photos du PC de face que nous a transmis Corsair. On peut ainsi y voir deux connecteurs en façade : un port USB et une prise HDMI, cette dernière servant probablement brancher un casque de réalité virtuelle.

L'ensemble est plutôt compact et n'est d'ailleurs pas sans rappeler le Brix Gaming GT de Gigabyte. Difficile pour autant de comparer les deux, faute de dimensions et de caractéristiques techniques précises.

Le One sera disponible en France

Nous avons pu avoir confirmation que la France était bien concernée, mais que la distribution sera « limitée » dans un premier temps, sans plus de détails. Par la suite, Corsair adaptera sa stratégie « étape par étape suivant les pays où il sera lancé » et « avisera dans le futur » s'il continue dans cette voie.

Reste maintenant à voir comment Corsair placera son One au niveau des performances et du tarif et quelle sera sa stratégie de distribution pour se faire une place sur le marché déjà bien occupé du PC complet.