Quand le président du Sénat dénonce l'antiparlementarisme et le masque de la transparence

Alors que les outils numériques se développent pour contrôle l’activité parlementaire, le président du Sénat est très en colère face au « masque de la transparence ». Il a écrit à ses collègues pour se plaindre de « populisme » aux relents « d’antiparlementarisme » suite à un dossier de l’Express sur les privilèges des élus.

Dans ce dossier (payant), l’Express de la semaine revient donc sur les conditions jugées confortables des élus. Ainsi, il épingle quelques champions de l’absentéisme. Sur son compteur, les députés Eric Jalton, Laurent Cathala, Bruno Le Maire ou encore Bernard Brochand enregistrent respectivement 0, 3, 4 et 4 semaines d’activités. Au Sénat, Jean-Jacques Panunzi, Claire-Lise Campion ou encore Christiane Hummel ont totalisé 11, 12 et 13 semaines. « Pour dresser ce palmarès, L’Express s’est appuyé sur les données publiées par les sites Nosdeputes.fr et Nossenateurs.fr qui comptabilisent l’activité des Élus » écrivent nos confrères.

Au Sénat toujours, malgré un règlement qui sanctionne l’absentéisme, ils considèrent que la finesse des règles est telle que les conséquences financières ne sont jamais très douloureuses pour les mis en cause. Et ceux-ci de détailler longuement « le train toujours luxueux des sénateurs ». Par exemple, « s’il cesse de travailler à 70 ans (âge moyen de départ), pour 1 euro de cotisation versé, [le sénateur] récupère 3,44 euros. Pour la même cotisation, un retraité lambda, lui, perçoit seulement entre 1 et 1,50 euro », etc.

Un antiparlementarisme qui fait vendre, selon Gérard Larcher

Toute cette prose n’a pas été vraiment appréciée par Gérard Larcher. Celui-ci a adressé une lettre aux sénateurs pour dégommer ce vent « antiparlementarisme désormais habituel de ce type de magazine ». Une mode qui « fait vendre dans les périodes de crises et tant pis si le populisme s’en nourrit ». D’après sa grille de lecture, « seul l’objectif compte : affaiblir et discréditer la démocratie représentative ».

Sur les chiffres glanés notamment sur NosSenateurs.fr, pas de doute : les auteurs de ce dossier « jettent en pâture des noms de collègues sans jamais s’interroger sur la cause de leurs absences ». Alors que toutes les informations sur « le coût détaillé de la démocratie parlementaire » sont selon lui disponibles sur le site du Sénat, Gérard Larcher considère que ces écrits n’ont pour objectif que de « dire pour nuire ». Il promet de redoubler d’efforts pour apporter « les éléments factuels », ceux « utiles pour rétablir la vérité des faits et dénoncer les mises en cause infondées ».

Ne pas mettre la faute sur les épaules des citoyens ou des journalistes

Contacté, Tangui Morlier, l’un des créateurs de NosDeputes.fr et NosSenateurs.fr, nous rappelle que ces deux sites « ne donnent que les données brutes. Nous tenons à respecter la vie privée, sans donc chercher à savoir pourquoi un sénateur n’est pas actif ». Ces absences peuvent ainsi être « parfaitement justifiées ou justifiables », comme la maladie. Selon lui, « c’est finalement au Président de cette institution de s’interroger sur les améliorations possibles. Par exemple, si les sanctions financières avaient été publiques, on pourrait les recouper avec les données de présence et voir que certains élus peu actifs n’ont finalement pas été sanctionnés vraisemblablement pour des raisons valables ».

Dans tous les cas, il estime qu’ « on ne peut pas mettre la faute à des citoyens comme nous qui essayons de valoriser l’activité des parlementaires ou aux journalistes qui font leur travail ». Tangui Morlier considère d’ailleurs que depuis la mise en ligne de cet outil, « les sénateurs qui ne font rien ou peu sont extrêmement minoritaires ». Il rejette pour sa part toute accusation d’antiparlementarisme « Au contraire, nous avons l’impression d’aller à contrecourant. D’ailleurs ces questions passent peut-être aussi par une meilleure éducation civique pour savoir à quoi servent ces chambres, quelle est leur activité, comment les solliciter, etc. »

Des députés LR veulent repousser l'intediction du cumul des mandats

C’est sans doute parce que ces mises en cause sont totalement infondées qu’une brochette de députés LR a déposé une proposition de loi visant à repousser dans le temps l’interdiction de cumul des mandats, programmé actuellement à partir de mars 2017.

Cette loi de 2014 est considérée comme « un texte caricatural et mal préparé », estiment ces auteurs. Une loi qui n’a pour dessein que « de répondre à une mode médiatique dont il n’est pas évident qu’elle soit partagée par une majorité de nos concitoyens ». Ils proposent ainsi de repousser le terme après l’élection municipale de mars 2020, afin « de se donner le temps d’approfondir pour écrire un texte plus efficace, plus équilibré et plus juste ».