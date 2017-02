Android Wear 2.0 finalisé : fonctionnalités, montres compatibles et nouveaux modèles LG

Après une phase de test plus longue que prévu, Android Wear 2.0 est finalisé et sera bientôt disponible pour les appareils compatibles. L’occasion de faire le point sur les nouvelles fonctionnalités ainsi que les produits qui en profiteront.

La deuxième version majeure du système de Google pour les montres connectées est donc finalisée. Ses nouveautés sont assez nombreuses et concernent notamment l’indépendance des montres compatibles vis-à-vis des smartphones. Une évolution qui se rapproche de celle de watchOS pour l’Apple Watch, elle aussi très dépendante de l’iPhone dans les premiers temps.

Une personnalisation plus poussée des cadrans

On commence donc avec une personnalisation nettement plus poussée des cadrans. L’utilisateur peut afficher sur l’écran d’accueil des informations en provenance de certaines applications. L’idée est celui permettre de regarder son poignet pour avoir d’un coup d’œil les renseignements les plus importants, comme l’heure de son prochain rendez-vous, la progression vers un objectif sportif ou la valeur d’une action.

L’utilisateur peut également définir plusieurs « watch faces » correspondant à des centres d’intérêt variés, selon par exemple qu’il est au travail ou chez lui le soir. Il peut en outre configurer des actions rapides, comme contacter une personne particulière, commander un VTC ou démarrer une session de sport.

Cap sur le sport et l'indépendance des applications

Le sport est justement l’un des domaines particulièrement améliorés par Android Wear 2.0. Google Fit peut ainsi relever la vitesse, la distance, le rythme cardiaque et les calories consommées, en fonction de l’activité en cours : marche, course à pied ou vélo. Le système peut également compter certains mouvements comme les pompes, les squats ou encore les levers de poids.

Android Wear 2.0 renforce comme indiqué l’indépendance des montres vis-à-vis des smartphones. Désormais, les développeurs peuvent proposer des applications qui s’installent directement depuis les montres. Si ces dernières sont équipées de connexions 3G/4G, elles peuvent même se passer complètement de smartphone pour passer des appels ou laisser les applications communiquer. Parmi les compatibles, on peut citer AccuWeather, Foursquare, Google Fit, RunKeeper, Runtastic, Telegram ou encore Uber.

Réponses aux messages et Google Assistant

La nouvelle version du système veut aussi faciliter la réponse aux messages, qu’il s’agisse des SMS ou des applications tierces comme Messenger, Telegram ou WhatsApp. Désormais, à la réception d’un message, l’utilisateur pourra ouvrir la notification et écrire sa réponse, la dicter ou la dessiner.

Enfin, Android Wear 2.0 intègre le Google Assistant, qui a fait son entrée sur les Pixel il y a quelques mois et que l’on retrouve dans la borne domestique Home. Le principe est le même : déclencher des actions à la voix. Cependant, la fonctionnalité n’est disponible pour l’instant qu’en anglais et allemand. Google indique dans son annonce que d’autres langues sont prévues dans « les mois qui viennent ».

Qui aura droit à Android Wear 2.0 et quand ?

Évidemment, la question que se posent les possesseurs de montrées connectées Android est de savoir s’ils y auront droit. Voici donc les modèles compatibles : ASUS ZenWatch 2 et 3, Casio Smart Outdoor Watch, Casio PRO TREK Smart, Fossil Q Founder, Marshal et Wander, Huawei Watch, LG G Watch R, Watch Urbane (les deux éditions), Michael Kors Access Smartwatches, Moto 360 2e Gen, for Women et Sport, New Balance RunIQ, Nixon Mission, Polar M600 et TAG Heuer Connected.

Par ailleurs, le système n’est pas immédiatement disponible sur ces montres. Google indique dans son annonce que chaque constructeur concerné proposera la mise à jour dans les semaines qui viennent, le temps bien sûr que chacun s’adapte à cette version finale.

Deux nouvelles montres chez LG, les Watch Style et Watch Sport

Google indique avoir travaillé avec LG pour préparer de nouvelles montres et ainsi célébrer l’arrivée de son nouveau système. Les deux nouveaux modèles sont ainsi nommés Watch Style et Watch Sport, la première se destinant aux utilisateurs classiques, tandis que l’autre vise surtout les sportifs, avec des fonctions dédiées.

La Watch Style présente un cadran circulaire de 1,2 pouce. Elle intègre un SoC Snapdragon Wear à 1,1 GHz, épaulé par 512 Mo de mémoire vive, ainsi qu’un stockage de 4 Go. La batterie est pour sa part de 240 mAh et la montre est résistante à l’eau et à la poussière (IP67). Elle sera commercialisée 249 dollars.

La Watch Sport présente le même cœur technique, mais au sein d’un cadran circulaire plus grand de 1,38 pouce. Cette fois, la batterie est de 430 mAh, ce qui ne sera pas de trop pour gérer les fonctionnalités supplémentaires de ce modèle : connexion 4G, puce NFC, GPS et capteur de rythme cardiaque. Le prix grimpe en conséquence : 349 dollars.

Ces deux montres seront proposées à la vente à partir de demain aux États-Unis, la Style étant prévue chez Best Buy et sur le Google Store, tandis que la Watch Sport sera en plus vendue chez AT&T et Verizon. Dans les semaines qui suivront, la disponibilité sera étendue à d’autres marchés : Canada, Russie, Arabie Saoudite, Afrique du Sud, Corée du Sud, Taiwan, Émirats Arabes Unis et Royaume-Uni. Aucun mot pour l’instant pour le reste de l’Europe.