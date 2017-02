Facebook renforce ses prévisions météo avec une section dédiée

Facebook propose désormais davantage d'informations sur la météo à ses utilisateurs avec la possibilité de leur envoyer des notifications en cas de risque de pluie par exemple. Le but étant toujours le même : les garder le plus possible captifs sur son service.

Facebook tire tous azimuts ces derniers temps. Le réseau social a en effet lancé son outil de fact-checking en France, veut réduire les latences des connexions avec le protocole Zero et renforcer les possibilités de son Safety Check. Aujourd'hui, ce sont les applications mobiles qui gagnent une fonctionnalité : un outil météorologique complet, comme l'expliquent nos confrères de TechCrunch.

Avis de tempête sur le fil d'actualité

Pour rappel, Facebook propose parfois des indications sur la météo dans votre zone, mais il s'agit cette fois-ci d'informations plus détaillées (mais qui restent tout de même relativement basiques), notamment avec des indications sur la météo suivant les heures de la journée, ainsi que pour les cinq jours à venir. Pour cela, le réseau social exploite les informations provenant du site Weather.com.

Facebook affirme à nos confrères que ces fonctionnalités sont en place pour environ 95 % des utilisateurs durant la semaine, aussi bien sur les ordinateurs que dans les applications mobiles (accessible via le menu où est affichée la liste des groupes, des applications, etc.).



Crédit : TechCrunch

Des notifications personnalisables arrivent

Plus intéressant, il sera prochainement possible de définir des notifications en fonction de certains événements climatiques. Par exemple, en cas de pluie pour vous rappeler de prendre votre parapluie. Facebook indique cette fois-ci à nos confrères que cette fonctionnalité est en cours de test pour l'instant et qu'elle sera déployée à la fin du mois.

Avec ces nouveaux services, Facebook veut essayer de garder l'utilisateur le plus longtemps possible au sein de son écosystème, lui mettant sous le nez tout ce dont il pourrait avoir besoin afin de lui éviter d'aller voir ailleurs. Notez qu'il est loin d'être le seul dans ce cas et Google, pour ne citer que lui, fait de même depuis très longtemps.

Le déploiement se faisant progressivement, tout le monde n'en profite donc pas forcément encore et il faudra parfois être patient. Inutile de vous rabattre sur les notes de versions des applications pour savoir si les fonctionnalités sont dedans, Facebook est toujours aussi peu loquace. Sur la mise à jour Android d'hier, il est simplement précisé « fiabilité et vitesse améliorées »...