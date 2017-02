Microsoft publie un SDK Android pour son projet Rome

Le projet Rome, officiellement dévoilé en octobre dernier, dispose maintenant d’un pendant Android, via un kit de développement spécifique. Microsoft propose ainsi aux développeurs de rendre les expériences d’utilisation plus cohérentes entre les appareils Windows et Android.

En octobre dernier, Microsoft présentait son projet Rome, ou tout du moins une partie, avec l’API Remote Systems. Il s’agit d’un mouvement important pour l’éditeur puisqu’il cherche à effacer les frontières entre les appareils, en permettant à terme la transmission complète des états d’une application. Par exemple, reprendre sur le PC une activité commencée sur un smartphone, ou l’inverse. Un équivalent à ce propose Apple avec Continuité (Handoff).

La même chose, mais pour Android

Il existe désormais un SDK (Software Development Kit) dédié à Android pour Rome. Le concept n’a pas changé, puisque les développeurs vont simplement pouvoir s’assurer que leur application s’intègre dans l’écosystème Windows.

Le SDK sera par exemple utile à un développeur qui souhaite transmettre l’état ou au moins une partie de l’activité en cours vers une version UWP (Universal Windows Platform) de son application sous Windows 10. On peut imaginer ainsi que Deezer pourrait l’utiliser pour s’assurer d’un résultat cohérent entre les plateformes.

Le fonctionnement est donc le même que pour n’importe quelle application Windows, quelle que soit l’appareil. L’API Remote Systems se charge ainsi de détecter les appareils Windows 10 (fixe, mobile, HoloLens et Xbox One) et d’établir des connexions. L’API Remote Launch prend ensuite le relai pour lancer l’application correspondante. Un peu plus tard, il sera également possible de contrôler cette dernière depuis l’appareil Android.

Une préversion limitée à certains scénarios

Notez qu’il s’agit d’une préversion et que les capacités seront enrichies avec le temps. Le SDK fonctionne pour l’instant avec Java et Xamarin, et uniquement pour des scénarios de type « Android vers Windows ». Les développeurs qui veulent en tirer parti devront se baser sur Android 4.4.2 minimum.