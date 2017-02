Mini STX : ASRock enfonce le clou avec des produits équipés de ports MXM et Thunderbolt 3

Après une apparition plutôt timide en 2016, le format Mini STX pourrait être bien plus visible en 2017. ASRock a notamment décidé de proposer un nouveau produit qui allie compacité et puissance 3D en misant sur le MXM et Thunderbolt 3.

Récemment, nous vous avons parlé d'un nouveau format de cartes mères qui permet d'obtenir des modèles à la fois évolutifs (avec un socket) mais aussi très compacts : le Mini STX. ASRock est l'un des constructeurs les plus actifs sur le sujet avec son DeskMini 110 et sa carte mère même H110M-STX, mais d'autres marques s'y mettent.

Le Mini STX se répand, ASRock passe la seconde avec un modèle MXM

Nous avions alors noté que Silverstone proposait un boîtier SST-VT01B pour un peu plus de 30 euros alors qu'ASUS venait de mettre sur le marché sa H110S1 (avec double HDMI et DisplayPort) aux alentours de 100 euros. Depuis, Silverstone a aussi mis en avant une alimentation externe dédiée de 120 watts : l'AD120-STX.

À l'occasion du CES de Las Vegas de janvier dernier, ASRock a décidé d'enfoncer le clou en annonçant une nouvelle initiative avec son DeskMini RX/GTX. Il s'agissait d'une version revue et corrigée du modèle actuel avec une différence majeure : la présence d'un processeur haut de gamme et d'une carte graphique via un connecteur MXM.

Ainsi, un Core-i7 7700K et une Radeon RX470 étaient au programme. Les photos diffusées alors laissaient aussi entrevoir quelques évolutions comme la présence d'un emplacement pour un lecteur optique, des ports USB sur l'un des côtés de la machine (plutôt que des ouvertures prévues à cet effet) et une façade « gloss ».

USB 3.1 et Thunderbolt 3 au programme

Au cœur de cette machine, une nouvelle carte mère : la H110-STX MXM. Alors que l'on aurait pu s'attendre à voir un chipset de la série 200, il n'en sera rien. Le support des puces de la génération Kaby Lake sera néanmoins au programme, comme sur le modèle actuel.

ASRock vient d'annoncer officiellement cette carte et de dévoiler sa fiche complète. On sait ainsi que son connecteur MXM est de Type-B et supporte les modèles jusqu'à 120 watts, qu'il est toujours question de deux connecteurs SO-DIMM pour la DDR4 (32 Go maximum) et que le trio de sorties vidéo a évolué : un HDMI, un DisplayPort et un Mini DP.

Autre bonne nouvelle, en plus des trois ports USB 3.0 Type-A, on retrouve un port USB 3.1 Type-C qui gère Thunderbolt 3. Comme nous l'espérions avec le modèle précédent, il sera désormais possible de connecter une carte graphique externe. Il sera donc intéressant de voir si ASRock annonce un boîtier prévu pour cet usage dans les mois à venir.

Quel tarif pour cette nouvelle gamme ?

Pour le reste on retrouve une puce réseau Intel I219V (Gigabit), du M.2 et de quoi connecter quatre ports USB 2.0 complémentaires (dont deux sont utilisés sur le boîtier DeskMini RX/GTX). L'alimentation, elle, passe à 220 watts avec un connecteur un peu plus imposant.

Reste maintenant à découvrir la date de disponibilité et le tarif de ces deux nouveaux produits sur le marché français.