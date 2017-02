Cooler Master décline son MasterCase Pro 5 dans une nouvelle version, plus dépouillée : exit les grilles en mesh et les pans inclinés. Le MasterCase Pro 6 est une version monolithique du châssis FreeForm de Cooler Master, mais avec un panneau transparent et un bandeau de LED.

Le MasterCase Pro 6 est composé d’un châssis et de panneaux latéraux en acier alors que le reste de l’habillage est en plastique ABS. Les parties avant et supérieure sont pleines avec une trappe pour les ports d’entrées/sorties. Seule une aération munie de motif alvéolés vient casser la ligne sur la partie avant du boitier.

On en viendrait presque à regretter la présence d’un bandeau de LED rouge ou bleu (selon la version) sur la partie basse du boitier ainsi que le panneau latéral transparent placés là pour donner une orientation « gaming » à l'ensemble.

Une ventilation complète et quelques astuces

L’intégration est strictement identique au MasterCase Pro 5 avec deux baies 5,25 pouces, quatre baies 3,5 pouces et deux emplacement 2,5 pouces. Les emplacements 3,5 pouces sont déplaçables à volonté dans le châssis selon sa configuration et également convertibles en emplacement 2,5 pouces.

L’espace disponible à l’intérieur de diffère pas, vous pourrez donc y installer des cartes mères ATX, micro-ATX et mini-ITX, un ventirad de 19 cm de haut, une carte graphique de 41,2 cm et une alimentation de 20 cm de long.

Concernant le refroidissement, on ne note pas de modification. Le MasterCase Pro 6 embarque toujours deux ventilateurs de 140 mm en façade, et un ventilateur de 140 mm en extraction. Vous pourrez toutefois installer trois modèles de 120/140 mm en façade, deux 120/140 mm sur la partie supérieure. Ce qui signifie donc que l’on peut y installer deux radiateurs de watercooling de 240/280 mm selon le fabricant, mais point de radiateur de 360 mm.

Pour pallier le manque d’ouverture du boitier, la partie supérieure et la façade peuvent s’écarter de quelques millimètres pour laisser circuler plus facilement l’air via un système de fixation magnétique. La façade peut également s’incliner vers l’avant afin d’afin d’accéder au lecteur optique mais aussi pour laisser plus d’air frais pénétrer dans le boitier.

Une gamme qui mise sur le modulaire

Le MasterCase Pro 6 disposant d’un châssis FreeForm vous pourrez ajouter les éléments intérieurs disponibles pour le MasterCase Pro 5 comme le support pour carte graphique ou des emplacements 3,5 pouces supplémentaires. Le panneau latéral en verre trempé du MasterCase Pro 5 est également compatible avec cette nouvelle version.

Pour ce qui est des éléments extérieurs des modifications physiques sont à effectuer selon Cooler Master. La connectique située sous la trappe reste simple avec deux ports USB3.0, un bouton de mise en marche un autre de reset ainsi que les classiques prises audio.

Cooler Master annonce la disponibilité de son MasterCase Pro 6 pour la mi-février au prix conseillé de 159,90 euros avec deux versions, ventilateur et bandeau LED rouge... ou bleu.