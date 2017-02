Square Enix : des ventes de jeux en nette hausse, grâce à Final Fantasy XV

Après Electronic Arts et Take Two, c'était aussi au tour de Square Enix de présenter ses derniers résultats financiers. L'éditeur japonais est sur la bonne voie pour remplir ses objectifs annuels, qui tablent sur une hausse d'au moins 17 % des revenus.

Le lancement de Final Fantasy XV aura fait beaucoup de bien à Square Enix. L'éditeur comptait sur son best-seller, initialement dévoilé au public dix ans auparavant lors de l'E3 en 2006, pour faire son beurre cette année. Et ce pari semble avoir porté ses fruits.

Noctis, Prompto et les autres...

Square Enix a en effet connu une forte croissance de son chiffre d'affaires sur les neuf premiers mois de son exercice en cours. Il s'établit à 190,1 milliards de yens (1,59 milliard d'euros), contre 152,8 milliards de yens (1,28 milliard d'euros) un an plus tôt, soit une progression de 24 % sur un an. Le bénéfice net enregistré par l'entreprise suit quant à lui la même courbe et atteint 17,1 milliards de yens (143 millions d'euros) en progression de 26,6 % sur l'année.

Pour le moment, Square Enix est donc sur la bonne voie pour remplir les objectifs annuels qu'il s'est fixé il y a quelques mois. L'éditeur table pour rappel sur un chiffre d'affaires compris entre 250 et 270 milliards de yens (de 2,09 à 2,25 milliards d'euros), en progression d'au moins 17 % sur un an.

Par contre, le résultat net devrait être relativement stable par rapport à l'an dernier, avec une fourchette comprise entre 17 et 21 milliards de yens (142 à 175 millions d'euros) contre 19,9 milliards de yens (166 millions d'euros) réalisés sur l'exercice précédent

Les ventes de jeux se portent bien

Bien évidemment, ce sont les ventes de jeux vidéo qui tirent la croissance de l'éditeur vers le haut, même si d'autres secteurs comme celui des bornes d'arcade et des produits dérivés se portent eux aussi plutôt bien. La vente de jeux compte en effet pour 77 % des revenus de l'entreprise.

Pour illustrer la bonne forme de ce secteur, Square Enix a choisi de dévoiler quelques chiffres de ventes de jeux en appliquant au passage une nouvelle méthode de calcul. Auparavant, l'entreprise ne communiquait que sur les chiffres obtenus par les copies physiques. Désormais, les ventes dématérialisées de titres âgés de moins de deux ans sont ajoutées au total. Dans le cas des jeux épisodiques, chaque épisode est compté comme une vente à part entière.

Ainsi, Square Enix annonce avoir écoulé 14,33 millions de jeux entre avril et décembre 2015, dont une large majorité (10,56 millions) en Europe et aux États-Unis. Sur la même période en 2016, le total passe a 26,79 millions d'unités, dont 20,8 millions sur les marchés occidentaux. Aucune nouvelle donnée n'a par contre été communiquée au sujet des ventes de Final Fantasy XV, l'éditeur préférant simplement annoncer que son blockbuster a réalisé de bonnes performances, sans plus de détails. Au dernier pointage début janvier, il était question de 6 millions d'unités.

En bourse, les marchés ont plutôt bien réagi aux annonces de l'éditeur, dont le cours en bourse a grimpé d'environ 2 % lors de chacune des deux dernières séances. Il est ainsi valorisé à 3,5 milliards de dollars environ, soit plus de deux fois et demi qu'un concurrent tel que Capcom, ou près de neuf fois moins que Nintendo.