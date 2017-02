Logitech BRIO : une webcam 4K UHD (HDR) compatible Windows Hello à 239 euros

Logitech se lance à son tour dans le petit monde des webcams compatibles Windows Hello avec BRIO. Celle-ci vise le haut de gamme avec une définition 4K Ultra HD et le support du HDR.

Logitech vient d'annoncer une nouvelle webcam BRIO capable de filmer en 4K Ultra HD à 30 images par seconde, avec une définition 1080p à 60 ips et jusqu'à 90 ips en 720p.

RightLight 3 avec HDR, des capteurs infrarouges pour Windows Hello

Elle exploite la technologie RightLight 3 qui est donc une évolution de RightLight 2 que l'on retrouve notamment sur la webcam C930e. Pour rappel, celle-ci permet d'améliorer la qualité de l'image dans des environnements avec une faible luminosité, en prenant en charge le HDR dans cette mouture.

Point intéressant, la BRIO est équipée de capteurs infrarouges et elle est compatible avec Windows Hello, ce qui permet de faire appel à la reconnaissance faciale pour s'identifier. Ce n'est pas la première du genre, mais les partenaires de Microsoft sont encore assez peu nombreux à proposer des webcams prenant en charge cette technologie. Quelques modèles sont toutefois disponibles dans le commerce comme la Razer Stargazer vendue 169,99 euros ainsi que la Creative BlasterX Senze 3D à 199,99 euros. Certaines machines comme la Surface Pro 4 intègrent directement un capteur compatible.

239 euros tout de même

Logitech a décidé de jouer la surenchère avec un prix public de 239 euros, mais avec une prise en charge de la 4K Ultra HD, ce qui n'est pas le cas des modèles de Razer et Creative qui ne dépassent pas le 1080p. Elle est d'ores et déjà disponible en stock sur la boutique en ligne du fabricant. On attend maintenant des webcams compatibles Hello avec un tarif plus accessible.