Take Two : un trimestre solide et 75 millions de GTA V vendus

Take Two a publié ses résultats pour le troisième trimestre de son exercice en cours. L'éditeur de Grand Theft Auto V continue de faire fortune grâce à son jeu phare, dont les ventes continuent de progresser d'année en année. La société a également acquis un studio de jeux mobiles pour se renforcer sur ce secteur.

L'éditeur Take Two a connu, selon les dires de Strauss Zelnick, son PDG, « un trimestre très réussi ». Une réussite qui se matérialise sous deux formes. La première étant que la société a enregistré le meilleur trimestre de son histoire du point de vue des « revenus récurrents », qui correspondent aux dépenses engagées par les joueurs après l'acquisition d'un jeu (DLC, micro-transactions...). La seconde, concerne l'acquisition de Social Point, une entreprise spécialisée dans le développement de jeux mobiles free-to-play.

Des revenus en nette progression

Sur les trois derniers mois de l'année, Take Two a enregistré un chiffre d'affaires de 476,5 millions de dollars, soit 15 % de mieux que les 414,2 millions inscrits l'an dernier à la même période. Sur les neuf derniers mois, la progression est du même ordre, avec 1,21 milliard de dollars récoltés, contre 1,04 milliard un an plus tôt (+16 %).

Le résultat net reste quant à lui toujours négatif, ce qui est habituel à cette période de l'année pour l'éditeur, qui se rattrape plutôt sur le dernier quart de son exercice. Take Two a ainsi comptabilisé 29,8 millions de dollars de pertes nettes au dernier trimestre, contre 42,4 millions un an auparavant sur la même période. Sur les neuf derniers mois de l'exercice en cours, les pertes totales atteignent 32 millions de dollars, à comparer aux 54,7 millions inscrits l'an dernier.

Ces pertes devraient s'effacer dès le prochain trimestre, où l'éditeur s'attend à des revenus compris entre 542 et 592 millions de dollars, avec un bénéfice net de 151 à 161 millions de dollars. De quoi largement couvrir le trou de 32 millions noté un peu plus haut. Sur l'ensemble de l'année, le chiffre d'affaires de Take Two devrait flirter avec les 1,8 milliard de dollars, pour un bénéfice net de 117 à 127 millions d'euros.

The Grand Theft

Si Take Two est parvenu à de si bons chiffres, c'est principalement grâce à Grand Theft Auto V. L'éditeur a expliqué lors de sa conférence téléphonique avec les investisseurs que le titre s'est tout simplement mieux vendu en 2016 qu'il ne l'avait fait en 2014 et en 2015.

Trois ans après son lancement initial, GTA V est parvenu cette année à générer un chiffre d'affaires de 650 millions de dollars, à lui seul. Les ventes totales du titre s'établissent désormais à 75 millions d'exemplaires, un chiffre supérieur au cumul des ventes de la saga Metal Gear (50 millions d'unités) ou Tomb Raider (58 millions).

De son côté, Civilization VI, qui a connu le meilleur démarrage de l'histoire de la saga, n'a ouvert son compteur qu'avec 1,5 million d'exemplaires. Pour Mafia III, il est plutôt question de cinq millions d'exemplaires écoulés jusqu'ici, un score déjà très honorable.

Take Two rachète Social Point

Étant donné qu'il faut bien faire quelque chose de tout l'argent récolté grâce à GTA V, Take Two a décidé de l'investir dans un studio de développement de jeux mobiles et tant qu'à faire, dans un qui connait de bons résultats. L'éditeur vient de jeter son dévolu sur Social Point, à l'origine entre autres de Dragon City ou de World Chef, qui en France font partie des 100 applications les plus rentables sur le Play Store de Google. De quoi permettre à la société d'enregistrer un chiffre d'affaires de 90,8 millions de dollars sur l'ensemble de 2016, avec un EBITDA de 19,9 millions de dollars.

Pour mettre la main sur ce studio fort de 270 employés, Take Two a décidé de débourser 250 millions de dollars, dont 175 millions puisés dans ses liquidités, le reste étant payé en actions. Un bonus de 25,9 millions de dollars pourra venir s'ajouter au total en cas de bons résultats.

Pour Take Two, c'est ici l'occasion de renforcer sa position dans le secteur des jeux sur mobile, et plus particulièrement de ceux reposant sur un modèle free-to-play. L'éditeur a déjà fait quelques pas sur ce marché en s'appuyant sur ses franchises maison (Civilization, NBA 2K...), mais l'arrivée de Social Point dans la structure de la société pourrait bien rebattre quelques cartes. Take Two promet toutefois que sa dernière acquisition gardera une certaine indépendance, il reste à voir jusqu'à quel point.