Sony : un capteur optique pour smartphone capable de filmer en 1080p à 1 000 ips

Sony dévoile une caméra pour smartphone capable d'enregistrer des photos avec un temps de pose de 1/120e de seconde seulement et de réaliser des vidéos en 1080p jusqu'à 1 000 ips. Pour cela, elle intègre 125 Mo de DRAM.

Le MWC de Barcelone approche à grands pas, ouvrant ses portes le 27 février. Des fabricants commencent d'ores et déjà à annoncer leur conférence pour le dimanche 26 (LG, Lenovo et Samsung par exemple), tandis que d'autres préparent le terrain avec des annonces en amont. C'est le cas de Sony et de son nouveau capteur photo pour mobile (il ne porte pas de nom/référence pour le moment).

Un temps de pose très faible qui permet de limiter les déformations

Celui-ci est capable de capturer des images avec un temps de pose de 1/120e de seconde, contre 1/30e de seconde pour l'IMX318 annoncé l'année dernière. Pour rappel, une durée d'exposition plus courte permet d'éviter les déformations de type « rolling shutter ». Il s'agit d'un effet que l'on retrouve sur des scènes où un objet se déplace rapidement : comme l'image est enregistrée ligne par ligne, le mouvement peut entrainer une déformation de l'image plus ou moins visible.

Voici un exemple (proposé par Sony) en images avec une photo à 1/30e de seconde, puis à 1/120e. Dans la première, l'avant du train est légèrement déformé :

La mémoire DRAM à la rescousse

Le problème, explique Sony, c'est que pour arriver à une telle vitesse, il faut que le stockage puisse suivre la cadence, ce qui n'est pas toujours le cas des smartphones pour le moment. Pour pallier ce problème, le constructeur intègre une couche de DRAM (Dynamic Random Access Memory).

Cette mémoire sert de cache afin de stocker rapidement les données issues du capteur CMOS, avant de les transmettre au circuit de traitement de l'image. Sony précise que 125 Mo de DRAM sont présents, mais n'indique pas les débits supportés. Il assure par contre que cela permet d'enregistrer une image de 19,3 millions de pixels avec un temps de pose de 1/120e de seconde.

Des vidéos en 1080p jusqu'à 1 000 ips

Autre conséquence de la présence de la DRAM, la caméra peut enregistrer des vidéos en 1080p jusqu' à... 1 000 images par seconde (excusez du peu). À titre de comparaison, un iPhone 7 d'Apple ou un Pixel de Google peut monter jusqu'à 120 ips en 1080p et 240 ips en 720p.

Comme pour la photo, le principe reste le même : la DRAM fait office de cache pour absorber l'important flux de données. Sony explique qu'il est possible de configurer le capteur pour qu'il « détecte automatiquement un mouvement brusque du sujet et lance une prise de vue à grande vitesse ».

Pour le moment, aucun tarif ou date de disponibilité n'est précisé. Nous tâcherons d'en apprendre davantage durant le MWC. Cette année encore, nous serons en effet sur place.