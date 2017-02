Skype : les anciennes versions Windows/Mac ne fonctionneront plus à partir du 1er mars

Microsoft a annoncé récemment que les vieilles versions de Skype pour Windows et Mac ne fonctionneraient plus à compter du 1er mars. L’éditeur explique son geste par la volonté d’en finir avec sa transition vers une nouvelle infrastructure.

On sait que Microsoft travaille sur une telle infrastructure depuis plusieurs années. On peut d’ailleurs considérer qu’elle cohabite avec l’ancienne depuis un moment. Rappelons qu’il s’agissait de passer d’un modèle P2P vers des relations client-serveur beaucoup plus classiques. L’entreprise avait donné plusieurs raisons pour un tel changement, notamment la synchronisation des données, mais c’est bien la volonté d’attendre les plateformes mobiles qui avait primé.

En fait, il ne reste presque plus rien de l’ancienne infrastructure. Toutes les nouvelles versions, notamment web et Windows 10, sont entièrement basées sur le nouveau modèle. Microsoft veut donc se débarrasser d’anciennes moutures sous Windows et Mac afin de ne garder que des clients modernes.

À compter du 1er mars, toutes les versions 7.16 et antérieures pour Windows ne pourront plus se connecter, tout comme les versions 7.0 à 7.18 pour Mac. Pour information, sachez que l’application en est à la mouture 7.31 sous Windows et 7.44 sur Mac. Chaque client possède un mécanisme de mise à jour intégré qui permettra d’installer directement la version la plus récente. Attention d’ailleurs, car le client Mac réclame au moins la version 10.10 du système (Yosemite) pour fonctionner.

On peut bien récupérer l'installeur depuis le site officiel.