Android : 35 failles corrigées dans les bulletins de février, dont 8 critiques

Google a publié la liste des failles corrigées dans ses nouvelles bulletins de sécurité pour le mois de février. On compte 35 brèches ainsi colmatées, dont certaines sont critiques. La mise à jour OTA des appareils Nexus et Pixel devrait commencer sous peu.

Tous les mois, et à l’instar d’autres entreprises, Google publie ses bulletins de sécurité. Elle y liste le nombre de failles ainsi corrigées dans Android, ainsi que les composants touchés et le degré de sévérité. Comme indiqué, les bulletins de février contiennent 35 failles, dont 8 sont critiques et 18 tout de même sont décrites comme de dangerosité élevée.

Les failles critiques sont évidemment les plus sensibles. Trois sont de type exécution de code arbitraire à distance et concernent Mediaserver (encore lui), Surfaceflinger que le pilote cryptographique de Qualcomm, souvent présent lui aussi dans les bulletins de Google. Toutes les autres failles sont de type élévation de privilèges et touchent le système de fichiers du kernel, le pilote GPU NVIDIA, le sous-système réseau du kernel ou encore un pilote Wi-Fi de Broadcom.

Mise à jour imminente sur les appareils de Google

Comme toujours avec ces bulletins, il y a des différences de traitement. Dès l’instant où Google les révèle, ses propres appareils Nexus et Pixel sont prêts à recevoir la mise à jour via OTA (Over The Air), si bien sûr ils sont encore supportés. Les Pixel (XL), Pixel C, Nexus 6, 6P, 5X, 9 et Player sont donc pris en charge. Les autres modèles n’ont plus droit aux correctifs de sécurité, à moins bien entendu de basculer sur des ROM alternatives.

Concernant les autres constructeurs, la situation peut être variable. Chaque smartphone Android dispose normalement d’un « contrat » de support de 18 mois pendant lesquels les mises à jour sont assurées. Les modèles milieu et haut de gamme sont en général plus souvent concernés. Chaque constructeur gère dans tous les cas ce support, et si beaucoup réagissent vite après la publication des bulletins, il faut parfois attendre plusieurs jours pour voir arriver les correctifs.

Images d'usine et mises à jour manuelles

Nous publions également la liste des téléchargements pour les images d’usine et les mise à jour OTA, pour ceux qui ne voudraient pas attendre ou préfèrent le faire manuellement. Notez que l’installation se fera toujours sur la base de la dernière version disponible d’Android pour ces appareils, en l’occurrence ici la mouture 7.1.1.

Rappelons cependant que l'installation de ces images passe par une procédure que nous avions détaillée, mais qui ne s'adresse pas nécessairement à tout le monde.