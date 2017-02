Télécoms : la FCC annule des avancées récentes et adoube le « zero rating »

Il y a quelques jours, le régulateur américain des télécoms (FCC) a annulé deux enquêtes sur le « zero rating, » des autorisations de subvention de forfaits Internet et annoncé une opération transparence. L'offensive est menée par le nouveau président, Ajit Pai, qui revoit temporairement certains de ses principes dans l'opération.

La nouvelle direction du régulateur américain des télécoms avance au pas de course. Nommé le 20 janvier par Donald Trump, le nouveau président de la FCC, Ajit Pai, a déjà multiplié les déclarations et mesures. Une bonne partie ont été publiées il y a quelques jours, dans une vague qui signe la fin d'une enquête, d'un programme de subvention d'offres Internet et une plus grande ouverture des décisions de la commission.

Comme nous l'expliquions, le Républicain Ajit Pai est un ennemi affirmé de la neutralité du Net. Il a combattu farouchement le décret sur l'Internet ouvert, qui a opposé Démocrates et Républicains au sein de la commission. Sur cinq membres de la commission, la majorité démocrate l'avait emportée d'une voix. Un Républicain désormais aux commandes, la locomotive change de direction. Une grande source d'inquiétude autour de la neutralité des réseaux (voir notre analyse).

Quelques jours avant sa nomination, il a par exemple promis à de petits opérateurs de supprimer des obligations en matière de vie privée, jugées trop lourdes pour eux. Les premières décisions continuent dans cette voie, provoquant des séries de déclarations publiques contradictoires entre membres de la commission.

Clap de fin pour l'enquête sur le « zero rating »