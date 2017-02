AMD attaque LG, MediaTek, SDI et Vizio pour violation de quatre brevets

Il n'y a pas que sur le plan financier qu'AMD recommence à montrer ses muscles. La marque s'attaque en effet à plusieurs fabricants, dont LG, MediaTek, SDI et Vizio, qui exploiteraient selon elle les technologies décrites dans quatre de ses brevets, sans en avoir eu l'autorisation préalable.

Bien qu'AMD ne dispose pas du même budget de recherche et développement qu'Intel, la firme de Sunnyvale est très largement à même de développer ses technologies, en s'appuyant sur une flopée de brevets de son cru. Nombre d'entre eux couvrent le domaine des puces graphiques, aussi bien pour des techniques imaginées à l'époque d'ATI, que pour d'autres plus récentes.

Quatre brevets sur la table

Le mois dernier, AMD a déposé plainte contre quatre sociétés : LG, MediaTek, SDI (Sigma Designs Inc.) et Vizio. Ces dernières auraient violé quatre brevets (dont un en cours d'instruction) portant sur des éléments d'architecture de traitement graphique détenus par AMD dont voici la liste et le titre :

US 7,633,506 « Parallel pipeline graphics system »

US 7,796,133 « Unified shader »

US 8,760,454 « Graphics processing architecture employing a unified shader »

US 14/614,967 « Graphics processing architecture employing a unified shader » (bis)

AMD précise dans sa plainte que divers « grands noms de l'industrie » sont autorisés à exploiter ou disposent de licences leur permettant d'utiliser les technologies protégées. Parmi eux, on retrouve Intel, Samsung et Qualcomm.

Dans le cas de Samsung, AMD va jusqu'à préciser des puces produites par la marque qui embarquent ses technologies et pour lesquelles le géant coréen dispose des licences nécessaires. Dans les grandes lignes, la liste s'étend de l'Exynos 4 Dual 4210 du Galaxy S2 au futur Exynos 8 Octa 8895 que certains espèrent voir dans le Galaxy S8, en passant par des modèles destinés aux montres connectées (Exynos 2 Dual 3250...).

AMD montre les crocs

Les produits concernés par la procédure d'AMD sont assez nombreux. Le fabricant cite chez LG, le téléviseur 49UH6500 et le smartphone XPower, tout comme d'autres modèles dérivés.

Chez Vizio c'est un autre téléviseur (E43U-D2) qui est concerné, tandis que du côté de MediaTek, c'est le SoC Helio P10 intégré au smartphone LG qui est ciblé. Pour SDI enfin, le problème se situerait au niveau de la puce SDI SX7 installée dans la télé Vizio incriminée plus haut. La plainte ne détaille pas le rôle exact de cette puce.

AMD veut tout simplement obtenir l'interdiction pure et simple d'importer ces produits aux États-Unis. Ce qui dans le cas du SoC MediaTek, pourrait faire effet boule de neige pour d'autres produits l'intégrant, et ils sont nombreux du côté des smartphones. Ainsi, des appareils tels que l'Alcatel Pop 4S, l'Archos Diamond 2 Plus, les HTC U Play et A9s, le Huaweï M3 ou l'Oppo R9 pourraient être sanctionnés.

Pour l'heure, aucune des entreprises concernées n'a réagi, pas même pour clamer son innocence, mais celles-ci auront largement l'occasion d'y revenir. L'instruction de ce genre de dossier peut en effet réclamer de longs mois. Nous ne manquerons pas de refaire le point d'ici là.