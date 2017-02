Aux États Unis, le jeton WoW permet de créditer des fonds sur Battle.net

Depuis bientôt deux ans, Blizzard permet aux joueurs de World of Warcraft de payer leur abonnement en utilisant l'or qu'ils ont récolté en jeu. Désormais, aux États-Unis, il est même possible de créditer ainsi son portefeuille Battle.net.

En avril 2015, Blizzard apportait un nouveau mode de paiement pour l'abonnement mensuel de World of Warcraft : le Jeton WoW. Son principe est plutôt simple : proposé à la vente pour 20 euros, ce jeton est une contremarque échangeable donnant droit à 30 jours d'abonnement. Les joueurs intéressés payent cette somme à l'éditeur, puis peuvent vendre leur jeton sur l'hôtel des ventes, à un tarif fixé par un algorithme maîtrisé par Blizzard.

Ainsi, ceux qui veulent obtenir de l'or rapidement en jeu peuvent le faire légalement, sans passer par des services tiers, tandis que les plus investis dans le jeu peuvent puiser dans leurs réserves d'or pour ne plus avoir à débourser d'argent réel pour jouer. Il s'agit d'un système assez largement répandu dans les MMORPG à abonnement, tels qu'Eve Online pour n'en citer qu'un.

Jeton multi-usages

Dans un épais billet de blog, Blizzard annonce que les possibilités offertes par le Jeton WoW vont s'élargir, d'abord aux États-Unis, puis en Europe. En plus de permettre la recharge du temps de jeu disponible sur un compte World of Warcraft, il pourra être utilisé pour alimenter le portefeuille Battle.net du joueur.

Ce portefeuille peut notamment être utilisé pour acheter des jeux sur la boutique de l'éditeur, mais également dans le cadre de micro-transactions (montures pour World of Warcraft, paquets de cartes pour Hearthstone, coffres pour Overwatch...).

Emballement des prix

Aux États-Unis, chaque jeton (vendu à 20 dollars) permet ainsi de créditer 15 dollars sur son portefeuille. Le même ratio devrait normalement être appliqué en Europe, avec un jeton pour 15 euros. Si l'on se fie au cours du jour, vous offrir l'intégrale de Diablo III vous coûtera environ 326 600 pièces d'or.

Alors même que l'option n'est pas encore proposée en Europe, la valeur en or du jeton a rapidement bondi en jeu. Il y a tout juste 24 heures, les joueurs français pouvaient acheter un jeton pour 111 450 pièces d'or. Désormais, le cours est plutôt de 163 300 pièces.

Évolution du cours du jeton WoW en Europe sur une semaine Crédits : Wowtoken.info

Il est toutefois à noter qu'il n'y a là aucune forme de spéculation possible de la part des joueurs. Une fois qu'un jeton a été acheté contre de l'or, il ne peut plus être revendu à quelqu'un d'autre. Il est donc impossible d'essayer de jouer avec les fluctuations du cours pour s'enrichir en jeu, comme cela peut être permis sur Eve Online par exemple. Blizzard fixe en effet le cours du jeton en fonction de l'offre et de la demande. Il faut donc comprendre que ces dernières heures, de nombreux joueurs ont cherché à dépenser leur or pour le créditer sur leur compte Battle.net.