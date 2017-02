Visual Studio 2017 : Microsoft fait le point, la version finale très proche

La version finale de Visual Studio 2017 est maintenant très proche selon Microsoft. Après une Release Candidate mise à jour il y a une semaine, il ne reste sans doute plus que quelques semaines avant la disponibilité commerciale et pour les abonnés MSDN.

La version 2017 de l’environnement de développement intégré de Microsoft est attendue de pied ferme à cause des nouveautés qui y sont présentes. Nouvelle page de démarrage, chargement plus rapide des projets, coloration syntaxique pour de nombreux nouveaux langages, ouverture de dossiers, extensions itinérantes, support de Ngen, des améliorations dans les compilateurs et autres.

Mi-décembre, l’EDI recevait enfin sa Release Candidate, marquant la fin proche des travaux. Il y a une semaine, cette RC a été mise à jour, car les versions finales de .NET Core et ASP.NET Core ont été publiées. Des problèmes avaient en outre été corrigés, notamment dans l’installation de Visual Studio, nettement plus modulaire dans cette version 2017. La sauvegarde avancée a également fait son retour, et la connexion Team Explorer est plus fiable.

Dans un billet très détaillé sur MSDN, Microsoft revient une dernière fois sur les améliorations entre la mouture 2015 Update 3 de son EDI et la 2017, cette fois sur les corrections apportées à la STL (Standard Template Library), une bibliothèque permettant de gérer les templates pour C++. Performances du runtime, exactitude du code, alertes et autres vecteurs sont ainsi abordés.

La version finale – ou RTM (Release to manufacture) – est donc très proche selon Microsoft. L’annonce devrait probablement se faire dans les semaines qui viennent. L’éditeur n’a pas pour l’instant abordé les tarifs de son environnement de développement, mais on sait qu’il y aura une gamme simplifiée de trois éditions : Community (gratuite), Professional et Enterprise. En attendant, les intéressés peuvent toujours récupérer la récente Release Candidate mise à jour.