Mad Catz accumule de nouvelles pertes et risque sa place en bourse

Le fabricant de périphériques Mad Catz connait une période très compliquée. Lourdement déficitaire, l'entreprise est menacée de perdre sa place sur les marchés boursiers américains en raison de la trop faible valeur de ses actions.

Il y a un peu moins de deux ans, nous notions déjà que Mad Catz traversait une passe difficile. L'entreprise spécialisée dans la production de périphériques de jeu comptait alors sur les ventes de Rock Band 4 pour se refaire une santé, ce alors que son cabinet comptable s'inquiétait de sa capacité à recouvrir les lignes de crédits alors ouvertes. Le cabinet KPMG évoquait ainsi dans le rapport annuel de la société des « incertitudes levant un doute substantiel quant à la capacité de l'entreprise à poursuivre ses activités ».

De son côté, la directrice financière expliquait : « Nous avons déjà violé plusieurs fois les clauses restrictives de nos dettes par le passé et Wells Fargo nous a toujours soutenu. Malheureusement, KPMG [le cabinet chargé de l'audit, ndlr] ne peut pas être certain que Wells Fargo fera de même cette fois-ci, c'est pour cela qu'ils ont dû inclure ce langage ». Si les questions de solvabilité sont aujourd'hui moins pressantes, notamment grâce à la vente de Saitek à Logitech pour 13 millions de dollars, Mad Catz reste dans une situation délicate.

Des comptes encore dans le rouge

Sur les neuf premiers mois de l'exercice fiscal en cours, Mad Catz a enregistré 44,7 millions de dollars de chiffre d'affaires (en baisse de 62 % sur un an) avec un résultat brut de seulement 1,7 million de dollars, en recul de 93 % sur l'année. La marge brute de l'entreprise s'établit à 3,8 %, contre 19,9 % un an plus tôt. Une valeur extrêmement basse.

Les pertes opérationnelles sur les neuf derniers mois ont été multipliées par presque 40 par rapport à 2015 et atteignent 3,27 millions de dollars. Le résultat net est quant à lui stable, mais il est tout de même question de 4,17 millions de dollars de pertes.

Côté trésorerie, la situation est elle aussi assez compliquée. Mad Catz dispose de 1,6 million de dollars de liquidités et attend le règlement de factures d'un montant de 8,28 millions de dollars. De l'autre côté de la balance, des créanciers attendent le versement de 19,1 millions de dollars, sans parler d'emprunts s'élevant à 12,21 millions de dollars. La société explique toutefois avoir négocié avec certains de ses fournisseurs pour assainir leur situation, ce qui a mené au reclassement de 3,5 millions de dollars de factures en dettes à long terme.

Les casques audio en sauveurs ?

Dans son dernier rapport trimestriel, Mad Catz assure avoir de bons espoirs pour la suite des évènements, notamment grâce à la signature d'un accord de distribution avec un gros revendeur aux États-Unis. Cependant, ses difficultés de trésorerie posent quelques soucis d'approvisionnement au fabricant, qui doit compenser ces retards en expédiant ses produits par avion, ce qui augmente significativement ses coûts et ronge ses marges, déjà faibles.

En tête des ventes du constructeur, on retrouve les casques audio (51 % du chiffre d'affaires), suivi par les contrôleurs Rock Band 4 (18 %) puis les claviers et souris (13 %). La marque Tritton compte à elle seule pour 50 % des revenus enregistrés ces neuf derniers mois pour l'entreprise contre 23 % pour Mad Catz. Fort logiquement, la société vante donc ses casques Tritton comme étant l'une des clés qui pourrait l'aider à sortir de l'impasse, à condition que les nœuds dans sa chaine approvisionnement se démêlent.

La bourse de New York fronce les sourcils

Une mauvaise nouvelle ne venant jamais seule, Mad Catz a également reçu une « lettre de déficience » signée de NYSE, l'entreprise gérant le New York Stock Exchange. Elle explique que le cours des actions de la société est bien trop bas pour assurer sa présence sur les marchés. Celui-ci est en effet resté pendant plusieurs mois sous la barre des 20 cents, avant de descendre ces derniers jours en dessous des 8 cents, après une chute de plus de 80 % en un an.

Le NYSE réclame donc que Mad Catz procède sous six mois à des ajustements qui lui permettraient de montrer « une amélioration durable » de la valeur unitaire des actions de l'entreprise. Dans le cas contraire, l'entreprise pourrait être délistée de ce marché.

Pour résoudre cet épineux problème, Mad Catz envisage d'effectuer un reverse split de ses titres. Le principe est de fusionner plusieurs actions de faible valeur en une seule représentant une part plus importante de la société et donc plus chère. Cette idée sera soumise au vote des actionnaires lors de leur prochaine assemblée générale.