La mise à jour 4.50 de la PS4 permettra l'installation de jeux sur un support externe

Sony a commencé à déployer ce week-end la bêta de la version 4.50 du logiciel système de la PlayStation 4. Principale nouveauté : la possibilité d'installer des jeux sur un disque dur externe, à la manière de ce que propose la Xbox One depuis juin 2014.

Petit à petit, la PlayStation 4 profite de nouvelles fonctionnalités. Après déjà trois ans de carrière, le logiciel système de la console a connu plusieurs mises à jour, sur un rythme semestriel. La prochaine évolution porte le nom de code Sasuke ainsi que le numéro de version 4.50 et promet l'arrivée d'une fonctionnalité qui était très attendue.

Branchez votre disque dur externe sur votre PS4

Cette mise à jour, déployée ce week-end à un nombre limité de joueurs inscrits sur le canal bêta du logiciel système de la PS4, propose comme principale évolution la prise en charge des disques durs externes par la console. Si vous faites partie de ceux qui sont régulièrement contraints de faire du tri dans leurs jeux installés, parce que le stockage interne de votre machine montre ses limites, la nouvelle devrait vous ravir.

Il devient en effet possible de brancher un disque dur externe sur l'un des ports USB 3.0 de la console, et d'y installer les jeux et application de son choix, ou d'y stocker les fichiers de sauvegarde de vos parties en cours. Sony assure que des capacités allant jusqu'à 8 To sont supportées.

Sony rattrape sur ce point un retard de plus de deux ans et demi sur la Xbox One de Microsoft, qui propose une telle fonctionnalité depuis juin 2014. On rappellera tout de même que la console nipponne permet de remplacer aisément son disque interne par un modèle de plus grande capacité, ce qui n'est pas le cas sur sa cousine américaine.

La marque japonaise ne précise par contre pas s'il faudra formater le disque externe avec un format en particulier, comme cela peut-être le cas sur la Xbox One. Pas un mot non plus sur la possibilité de stocker des clips vidéo capturés par la console sur cet espace de stockage.

Fonds d'écran et Blu-ray 3D

Autre nouveauté notable : la prise en charge de la lecture de Blu-ray 3D sur le casque PlayStation VR. Il sera donc possible de voir des films avec un effet 3D stéréoscopique grâce au casque de réalité virtuelle maison, qui ajoute donc une corde supplémentaire à son arc. Une annonce qui devrait certainement satisfaire les irréductibles amateurs de 3D, la plupart des fabricants de téléviseurs, y compris Sony, ayant décidé de faire l'impasse sur cette technologie.

Du côté de l'écran d'accueil, la mise à jour 4.50 permettra de choisir des fonds d'écran personnalisés, en utilisant des captures d'écran prises avec le bouton Share de la console. De quoi s'éviter de devoir fouiller dans le PlayStation Store à la recherche d'un thème correct, souvent facturé quelques euros.

Aucune date n'a été donnée pour le lancement public de cette nouvelle itération du logiciel système. Pour l'heure, seuls certains participants au programme de bêta test de Sony y ont accès et en ont été informé par e-mail. Pour les autres, la patience reste donc de mise.