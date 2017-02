Palit dévoile une GeForce GTX 1050 Ti KalmX passive

Une première GeForce GTX 1050 Ti passive vient d'être annoncée dans la gamme KalmX de Palit. Si elle respecte les caractéristiques officielles du GPU, reste à déterminer si ses performances seront du même niveau que les versions dotées d'un ventirad.

L'un des points intéressants de la gamme GTX 1050, c'est que son TDP est plutôt faible, pour des caractéristiques et des performances correctes. Ainsi, son TDP est donné pour 75 watts. De quoi inciter certains à tenter l'expérience du refroidissement passif.

GeForce GTX 1050 Ti : Palit premier à se lancer dans le passif

Jusqu'à maintenant, on avait pu voir des fabricants de ventirads communiquer sur le sujet, alors que les constructeurs de cartes graphiques avaient, au mieux, proposé des modèles semi-passifs. Aujourd'hui, Palit saute le pas avec un modèle KalmX qui intègre un large radiateur doté de deux caloducs, pensé pour équiper une machine silencieuse.

La marque annonce que ses caractéristiques sont exactement celles d'une GTX 1050 Ti, soit des fréquences de 1290/1392 MHz pour le GPU et de 3,5 GHz pour les 4 Go de GDDR5 embarqués. Aucun connecteur PCie complémentaire n'est nécessaire pour alimenter la carte. On retrouve trois sorties vidéo sur ce modèle qui garde des dimensions relativement compactes : DVI, HDMI et DisplayPort.

Quid des performances ?

Mais dans la pratique, le GPU a tendance à grimper bien plus haut que ces valeurs officielles sur un modèle classique, tant que le TDP et la température ne le limitent pas. Il faudra donc vérifier ce qu'il en est ici, et si les performances ne sont pas plus faibles qu'avec un modèle doté d'un ventirad.

Palit n'annonce pour le moment pas de tarif ou de date de disponibilité pour son produit. Il faudra donc attendre encore un peu pour obtenir une réponse. Il faudra aussi voir si d'autres constructeurs décident de se lancer sur ce marché dans les semaines qui viennent.