Écran UltraFine 5K de 27" : LG corrige un problème d'interférence avec les routeurs Wi-Fi

LG confirme que son écran UltraFine 5K de 27 pouces peut rencontrer des soucis lorsqu'il est placé à moins de 60 cm d'un routeur Wi-Fi. Le fabricant a pris des mesures afin de renforcer le blindage sur les modèles produits à partir de ce mois-ci.

Depuis plusieurs mois, LG propose un écran UltraFine 5K de 27 pouces avec une définition de 5 120 x 2 880 pixels. Il dispose d'une connectique Thunderbolt 3.0 (qui permet de faire passer l'alimentation et la vidéo) et on le retrouve notamment sur la boutique officielle d'Apple pour 1 049 euros. Problème, cet écran souffre d'un souci qui peut le rendre « instable » et « inutilisable » lorsqu'il est à proximité d'un routeur Wi-Fi, comme le rapportent nos confrères de 9to5Mac.

La solution de LG : éloignez l'écran et le routeur Wi-Fi...

Le fabricant a depuis donné de plus amples informations à plusieurs de nos confrères américains, dont Ars Technica et TechCrunch. LG confirme ainsi le problème et annonce que ses équipes sont évidemment en train de plancher dessus. Il ajoute que le souci se produit lorsque l'écran est placé à moins de 60 cm d'un routeur Wi-Fi et que l'UltraFine 5K de 27 pouces est le seul à être touché.

Le constructeur explique ainsi que « modifier l'emplacement ou la position du routeur ou de l'écran doit résoudre le problème ». Une solution qui permet certes de contourner le souci, mais qui ne règle pour autant pas la cause. Pour cela, LG indique que tous les écrans fabriqués à partir de février 2017 sont équipés d'un blindage renforcé.

Quid des anciens clients ?

Les anciens clients seraient a priori concernés et leur écran pourrait bénéficier d'une protection renforcée selon plusieurs de nos confrères, mais aucune procédure de retour ne semble précisée pour le moment. Il faut donc contacter le service client pour savoir ce qu'il en est exactement si vous êtes concernés.