Tails Linux 3.0 réclamera un processeur 64 bits

La distribution Linux Tails 3.0 n’existera qu’en version 64 bits. L’équipe a confirmé cette décision dans un billet de blog et précise qu’elle permettra d’activer un plus grand nombre de protections chez l’intégralité des utilisateurs.

Tails est la distribution Linux développée par l’équipe du projet Tor. Son objectif est de fournir, autant que possible, l’anonymat lors des actions réalisées sur Internet. Elle est conçue pour utiliser le réseau Tor et propose différents outils censés permettre de contourner certaines difficultés, particulièrement dans les pays où la censure est présente.

Pour la sécurité et la maintenance

La distribution a toujours été proposée jusqu’à présent en deux déclinaisons, 32 et 64 bits. La première se destine aux anciennes machines disposant de CPU 32 bits uniquement, tandis que la seconde est à préférer quand possible. L’équipe de développement a justement décidé qu’à compter de la prochaine version majeure – Tails 3.0 – seule la déclinaison 64 bits sera proposée.

Il y a essentiellement deux raisons à ce choix. D’une part, la sécurité, puisque le 64 bits permet d’activer diverses protections considérées aujourd’hui comme fondamentales, notamment le NX bit (No-eXecute) et l’ASLR (Address space layout randomization), cette dernière permettant de faire varier aléatoirement en mémoire les emplacements de certains éléments clés. D’autre part, cela permet de simplifier la maintenance du projet, les soucis de compatibilité s’étant multipliés avec le temps.

Les développeurs ajoutent en outre qu’ils surveillent l’utilisation de leur distribution depuis longtemps, attendant le bon moment pour lancer la grande bascule. Il y a un an, la mouture 32 bits n’était ainsi plus en service que chez 4 % des utilisateurs de Tails. Ce chiffre est en baisse constante depuis des années. Ainsi, au deuxième trimestre 2014, il n’était déjà plus que de 15 %.

Contrôler l'architecture de sa machine

Dans son billet, l’équipe indique que les utilisateurs sont invités à se renseigner sur l’architecture de leur machine, s’ils utilisent Tails régulièrement sur la même. Il suffit pour cela d’ouvrir un terminal et d’exécuter la commande « uname -m ». Si « x86_64 » apparaît, tout va bien. Si c’est par contre « i686 » qui est mentionné, alors la machine possède un vieux processeur 32 bits et ne sera donc pas compatible.

Tails 3.0 est attendue le 13 juin prochain. Les utilisateurs concernés ont donc quatre mois environ pour se préparer, à moins de faire l’impasse sur la nouvelle version. En attendant, l’actuelle mouture 2.10 est toujours proposée en déclinaisons 32 et 64 bits.