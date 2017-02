myCanal : que vaut l'application Android TV ?

myCanal est disponible sur Android TV depuis quelques jours. Nous avons pu tester cette application qui s'avère plutôt agréable à l'usage, bien qu'encore incomplète.

Il y a un peu plus d'un an, lorsque l'on évoquait avec les équipes de Canal la possibilité de disposer d'un accès depuis les appareils sous Android TV ou une Apple TV, nous avions droit à une fin de non-recevoir. Heureusement, l'état d'esprit sur ce point semble avoir changé récemment, et des équipes travaillent sur des applications depuis quelques mois.

Après avoir revu ses interfaces sur les appareils mobiles, puis mis en ligne une application Apple TV, celle pour Android TV commence à être disponible. C'est notamment le cas sur la SHIELD TV de NVIDIA. Bien entendu, il est aussi possible d'en profiter via des fichiers APK qui circulent ici et là (attention tout de même à la source de votre téléchargement).

L'application étant désormais disponible sur l'un de nos appareils, nous avons décidé de mettre le nez dedans et de voir si, comme la mouture pour Apple TV, elle est à même de vous permettre de remplacer la box de votre fournisseur d'accès.

Une application encore simple, mais réactive (et ça change)