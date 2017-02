Dell XPS 13 et 15 : processeur Kaby Lake, lecteur d'empreintes digitales en option

Dell met à jour ses portables XPS 13 et 15. Au-delà du traditionnel changement de génération des CPU et GPU, une nouveauté attendue est enfin disponible en option : un lecteur d'empreintes digitales.

Lors du CES de Las Vegas, Dell a présenté une nouvelle version hybride 2-en-1 de son XPS 13, sans toucher au reste de la gamme (qui avait été mise à jour en octobre). Aujourd'hui, sans crier gare, deux nouvelles déclinaisons des XPS 13 et 15 sont disponibles. Leur référence se termine par 9x60, contre 9x50 pour les moutures précédentes.

Même châssis, mais nouveaux CPU et carte graphique

Pas de changement en profondeur puisque les dimensions restent les mêmes entre l'ancienne et la nouvelle versions : 357 x 235 x 11~17 mm et 1,78 à 2 kg pour le XPS de 15,6 pouces, contre 304 x 200 x 9~15 mm avec un poids de 1,2 à 1,29 kg pour celui de 13,3 pouces. Bien évidemment, Thunderbolt 3 et écran InfinityEdge sont toujours disponibles.

Un des changements se situe au niveau du processeur : le Core de 6e génération (Skylake) laisse sa place à un modèle de 7e génération (Kaby Lake). Sur le XPS 15, la GeForce GTX 960M avec 2 Go de mémoire vive est remplacée par une GeForce GTX 1050 avec 4 Go de GDDR5.

Un lecteur d'empreintes digitales en option... enfin !

Mais ce n'est pas tout puisqu'une nouveauté attendue depuis longtemps est enfin disponible, en option : un lecteur d'empreintes digitales (compatible Windows Hello). Il est pour rappel disponible sur le nouveau XPS 13 hybride, mais pas sur les anciens XPS 13 et 15.

Dans la pratique, ce n'est pas (encore ?) aussi simple. Sur la page du XPS 15, le fabricant indique bien qu'un lecteur d’empreintes digitales est disponible « en option », mais nous n'avons pour le moment pas trouvé comment l'ajouter lors de la commande. Sur la fiche du XPS 13, Dell n'en fait pas mention.

Comptez 25 dollars de plus aux États-Unis

Aux États-Unis, la situation est différente : il est d'ores et déjà possible de commander un XPS 13 ou 15 avec un lecteur d'empreintes digitales, pour 25 dollars de plus. Il faudra maintenant voir si le site français du revendeur va être mis à jour. Nous avons demandé des précisions à Dell, sans réponse pour le moment.

Côté tarif, le nouveau XPS 15 est vendu dès 1 499 euros, comme son prédécesseur, alors que le ticket d'entrée du XPS 13 passe à 1 349 euros, au lieu de 1 179 euros. Pour ce prix, la configuration minimum n'est plus la même : le SSD passe de 128 à 256 Go et la mémoire vive de 4 à 8 Go.

Comme sur les smartphones, il serait temps que les lecteurs d'empreintes digitales se généralisent sur les ordinateurs portables, surtout sur ceux qui visent le haut de gamme et/ou les professionnels. Pour rappel, on en trouve facilement pour quelques dizaines d'euros en USB, mais une intégration au châssis est quand même préférable et permet d'éviter d'utiliser un port USB pour cela.



XPS 13 / XPS 15