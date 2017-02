MyTF1 se prépare pour la VR (avec publicité) et pour Le grand blind test

MyTF1 va proposer de nouvelles expériences aux télespectateurs. Ceux-ci pourront encore une fois participer au Grand blind test en direct, mais surtout exploiter la réalité virtuelle pour The Voice et de la fiction. Un dispositif qui permettra de tester de nouveaux formats publicitaires.

Si les expériences de type « second écran » ne sont plus si nombreuses qu'il y a quelques années, notamment du fait de plusieurs tentatives aux retours plus ou moins mitigés, les chaînes n'abandonnent pas. Ainsi, elles continuent de tester des solutions afin de lier la diffusion d'une émission de TV à un usage sur un appareil mobile.

MyTF1 passe à son tour à la VR

TF1 a ainsi récemment annoncé une nouveauté pour son émission The Voice, dont la diffusion reprend le 18 février prochain. Cette année, il sera possible de la regarder en profitant d'une immersion à travers un dispositif de réalité virtuelle. L'application MyTF1 VR sera ainsi mise en ligne pour proposer un tel fonctionnement.

« le téléspectateur est invité à se mettre dans la peau d’un coach de The Voice dans un décor virtuel en 360°, pour la première fois interactif. A l’aide de son mobile ou d’un casque VR, il se retrouve dans le fauteuil de The Voice et sélectionne, pendant les auditions à l’aveugle, ses talents préférés comme un véritable coach. »

La solution n'est pas vraiment nouvelle puisque The Voice a déjà été tourné puis diffusé à 360° en 2013. D'autres chaînes ont depuis tenté l'expérience de la réalité virtuelle (voir notre analyse), sans vraiment livrer de chiffres concernant le résultat de ces tentatives. En juillet dernier, M6 utilisait par exemple un tel dispositif en marge d'un reportage sur Le Puy du Fou, vanté par sa régie publicitaire.

Un dispositif publicitaire réservé à un annonceur unique

Là aussi, la régie est impliquée. Elle a d'ailleurs récemment diffusé une offre spécifique à la version VR de The Voice : « Avec ce nouveau dispositif innovant, TF1 Publicité offre aux marques une expérience sensorielle inédite sur l’une des plus puissantes franchises de l’antenne de TF1. »

Un seul annonceur sera intégré, privatisant ainsi entièrement l'application pendant sept semaines, avec une rubrique intégrant ses contenus VR. De quoi lui permettre de « s’associer à des valeurs d’anticipation, de modernité, de proximité et de qualité et de bénéficier d’un taux de mémorisation exceptionnel. »

Dans le détail, on apprend que ce sont plus de 70 prestations de candidats (8 à 10 par semaine) qui seront diffusées en VR. Chacune durera 2 à 3 minutes. L'application VR sera mise en avant sur le site et l'application MyTF1, et éventuellement via une bande-annonce dédiée, « incarnée par l’animateur du show Nikos Aliagas. Il invitera les téléspectateurs à se rendre sur MYTF1.fr et/ou télécharger l’application MYTF1 VR pour découvrir les talents de The Voice en réalité virtuelle ». Mais ce point n'est pas encore acté.

L'annonceur, lui, sera mis en avant avec un logo présent dans l'application The Voice VR, ainsi qu'avec un billboard de 2 à 3 secondes présent « en entrée et en sortie de chaque prestation VR ». Il ne sera donc pas question d'une vidéo de quelques dizaines de secondes comme on peut le voir dans un dispositif de publicité vidéo plus classique. Il retrouvera aussi son logo dans le décor virtuel de l'application.

Pour renforcer l'intérêt de MyTF1 VR, certaines prestations y seront diffusées en exclusivité 24 heures avant les autres plateformes. Bien entendu, le sponsor aura aussi droit à des mises en avant plus classiques au sein des sites et applications de TF1 ainsi qu'un hashtag spécifique à la marque.

De quoi lui assurer 16 millions de contacts chez les 25-49 ans, 12 millions d'impressions publicitaires et 10 millions d'impressions éditoriales.

La promotion de MyTF1 VR : vidéo virale et corner en magasins

Pour intéresser le public, des opérations virales seront mises en place, comme la diffusion d'un vidéo « où l’on découvre une personne en train de tester The Voice VR, assise dans un véritable fauteuil de The Voice. Quelques secondes après s’être retournée, on demande à la personne d’enlever son casque. Elle se retrouve face au candidat qu’elle vient de découvrir dans son casque VR et la vidéo capte sa surprise. »

Dans des points de vente, on retrouvera aussi des cardboards avec logos et « un décor The Voice reconstitué avec le célèbre fauteuil de The Voice, vos consommateurs sont invités à tester The Voice VR grâce à plusieurs casques VR. »

Il sera donc relativement intéressant de suivre la mise en place de ces opérations et de voir leur éventuel succès. Notamment au niveau de l'utilisation finale de l'application MyTF1 VR puisqu'elle sera soutenue par un dispositif de communication relativement important.

Bientôt de la fiction en VR

TF1 semble bien d'ailleurs décidé à proposer un nombre croissant de contenus via son application de réalité virtuelle. La chaîne a ainsi récemment annoncé qu'elle diffuserait aussi des fictions dans ce mode. Il nous avait été alors confirmé que la première serait proposée en février, un court-métrage Sergent James d'Alexandre Perez.

MyTF1 VR a été développé par le groupe XXII.

Une nouvelle tentative de participation en direct, en prime time

Notez au passage qu'une autre expérience va être renouvelée : celle de la participation du public à une émission en direct. Il s'agit cette fois du Grand blind test qui sera diffusé le 17 février prochain, et pour la première fois en prime-time.

L'application MyTF1 a commencé à être mise à jour, notamment sur iOS, afin d'activer le dispositif qui sera mis en place. Pour rappel, la participation du public à travers l'application avait déjà été proposée lors des précédentes éditions, notamment en 2015. L'heure de diffusion était par contre beaucoup plus tardive. Reste à voir si le succès sera au rendez-vous, et si TF1 ne fait pas face aux soucis techniques du célèbre Qu'est-ce que je sais vraiment ?