Kodi 17 disponible en version finale, des nightlies pour Kodi 18 (Leia)

Kodi 17 est désormais disponible en version. Les notes de versions ne sont pas encore dévoilées, mais les nouveautés devraient être les mêmes que celles des bêtas et RC qui ont été mises en ligne au cours des derniers mois.

Kodi est un lecteur multimédia qui peut s'installer sur de nombreuses plateformes. En août dernier, la première bêta de la version 17 (nom de code Krypton) était mise en ligne. Cinq mois durant, pas moins de sept bêtas se sont succédé et, après quatre Release Candidate, c'est au tour de la version finale d'être disponible.

Changement en profondeur sur l'interface et le lecteur vidéo

Pour le moment, l'éditeur n'a pas fait d'annonce pour dévoiler les nouveautés, mais nous pouvons néanmoins supposer sans trop de craintes que les principales nouveautés seront les mêmes que celles qui étaient disponibles dans la première RC, les suivantes ne servant qu'à corriger des bogues de dernière minute.

Dans la pratique, le principal changement est la nouvelle interface introduite dès la bêta : Estuary et son pendant Estouchy pour les écrans tactiles (voir cette actualité). Elle est installée par défaut et prend donc la place de Confluence, qui reste accessible si besoin. L'équipe explique que le menu des paramètres a été repensé afin d'être plus accessible.

D'autres changements ont été apportés sur la fonction magnétoscope numérique, sur la bibliothèque musicale, avec un nouveau lecteur vidéo, etc.

Du ménage sur Android, qui nécessite Lollipop au minimum

Sur Android, le ménage a été fait au niveau du code afin de tirer parti des dernières fonctionnalités du système d'exploitation de Google, cela a par contre une conséquence : Android 5.0 minimum est nécessaire. Pour rappel, selon le dernier décompte officiel, Lollipop est installé sur 64 % des terminaux Android.

Quoi qu'il en soit, les notes de version détaillées de la première RC de Kodi 17 (toutes plateformes confondues) sont disponibles par ici et, sauf surprise, elles devraient être les mêmes pour la version finale.

Télécharger Kodi 17 (pensez à descendre dans la page pour voir les différentes versions)

Les premières nightlies de Kodi 18 alias Leia sont disponibles

Bien évidemment, le travail sur la prochaine mouture qui est connue sous le nom de code Leia. Il s'agit d'un hommage au personnage de l'actrice Carrie Fisher décédée le 27 décembre 2016. Les premières nightlies de Kodi 18 sont désormais disponibles (il faut descendre quasiment tout en bas de la page). Attention, il s'agit de « pre-releases » à utiliser en connaissance de cause donc.