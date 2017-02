Google trie maintenant des recettes de cuisine selon vos envies

Si vous êtes à la recherche d'une idée de recette, Google vous propose désormais des suggestions afin d'affiner votre demande. Le but étant de faire un premier tri en fonction de vos envies du moment.

En plus d'être un moteur de recherche, Google propose une multitude de services dérivés, le but étant de garder le plus longtemps possible les utilisateurs au sein de son écosystème avant de l'envoyer sur un site tiers. Dernière nouveauté en date : la recherche d'une recette de cuisine depuis l'application Google.

Vous cherchez une idée de recette ? Google veut s'occuper de tout

Désormais, lorsque vous cherchez une recette pour des ailes de poulet par exemple (« chicken wing recipes » dans la langue de Shakespeare), l'application vous proposera différentes suggestions (miel, croustillant, frit, etc.) via un menu que l'on peut faire défiler. Si vous cliquez sur l'une d'entre elles, le moteur de recherche vous proposera parfois d'affiner encore votre demande (miel, miel moutarde, miel ail, etc.).

Vous n'avez ensuite plus qu'à passer en revue les différentes recettes proposées par l'application et sélectionner celle qui vous intéresse. Comme toujours, rien n'est précisé concernant la manière dont sont sélectionnées et triées les recettes qui vous sont mises sous le nez, dommage.

Un déploiement progressif comme toujours

Quoi qu'il en soit, cette fonctionnalité est en cours de déploiement, sans plus de détails. Rien n'est indiqué non plus concernant les langues supportées en plus de l'anglais. Bref, il faudra attendre afin de voir si la France et le français sont concernés.