Open Data local : des expérimentations qui prennent forme

Alors que neuf territoires pilotes ont été retenus par Bercy pour expérimenter l’Open Data au niveau local, Next INpact a pu découvrir le projet qui sera porté au sein de la région Bourgogne-Franche-Comté.

L’expérience de la loi NOTRe l’a démontré : le législateur a beau obliger les collectivités territoriales à mettre en ligne leur données publiques, un accompagnement est nécessaire pour faciliter la (longue) marche des acteurs locaux vers l’Open Data.

« C’est un sujet mal connu, mal compris, loin des préoccupations des décideurs locaux », constatait à cet égard l’association Open Data France dans un rapport commandé l’année dernière par le gouvernement. Évoquant un « contexte de faible motivation », l’organisation ajoutait que « les collectivités n’ont pas de moyens importants pour mener de tels projets : manque de ressources financières et personnels insuffisants ou non préparés ».

Pour éviter de nouveaux ratés (la loi Lemaire obligeant les collectivités territoriales de plus de 3 500 habitants à ouvrir progressivement « par défaut » certains jeux de données publiques), l’exécutif a décidé de suivre les recommandations d’Open Data France, qui préconisait notamment de commencer par des expérimentations. L’objectif ? Faire émerger de bonnes pratiques et renforcer in fine leur dissémination.

Départ (très) progressif