Replay : crash d'avion, astronomie maya et jeux vidéo d'horreur

Ces derniers jours, la télévision a tenté d'expliquer les « ciseaux génétiques », a simulé un crash d'avion pour en comprendre les conséquences, a diffusé un concert de musique de jeu vidéo et s'est intéressée aux mécaniques derrière les jeux d'horreur. Tout un programme.

Poneys virtuels, « ciseaux génétiques » et surveillance

Cette semaine, Arte propose Le Parc à poneys, un court-métrage intégrant de l'animation, dans lequel une grand-mère s'occupe des poneys virtuels de sa petite fille pendant ses vacances... Avec plus ou moins de succès. La vidéo est visionnable jusqu'au 21 mars.

L'émission Xenius, elle, s'intéresse aux « ciseaux génétiques », censés être capables de découper précisément l'ADN. La méthode peut notamment être utilisée pour préserver le patrimoine génétique de plantes en perdition. La vidéo est disponible jusqu'au 3 mai. Dans une autre émission, l'équipe se penche sur les constructions parasismiques, leurs méthodes pour résister aux tremblements de terre et leur efficacité concrète. L'émission est en ligne jusqu'au 1er mai.

Le Tube de Canal+ a consacré un sujet à Secret Media, une entreprise qui promet aux médias une méthode de contournement des bloqueurs de publicité. Le but affiché est de les rendre inopérants, en s'appuyant sur l'outil de la société. Pour sa part, RMC Découverte dédie un documentaire à la surveillance de l'espace aérien, renforcée depuis l'attaque du World Trade Center de New York. Il se concentre en partie sur la situation française, sur fond d'état d'urgence. Il est disponible jusqu'au 9 février.

Du côté des chaines payantes, Ushuaia TV propose quatre documentaires scientifiques, avec « La grande aventure de l'homo sapiens », « Les drones, les sentinelles de l'environnement », « Les fermiers du futur » centré sur les fermes urbaines de Singapour et « Hydrolienne, du courant jaillit la lumière ». Enfin, la chaine Histoire présente « Les années Spoutnik », sur l'histoire d'amateurs de radio qui captent les émissions du premier Spoutnik en orbite, dans les années 50.

Provoquer un crash d'avion pour comprendre les vrais (jusqu'au 8 janvier)

Les chutes d'avions sont des événements souvent marquants, dont tirer des données n'est pas toujours évident. C'est pour cela qu'une équipe de scientifiques s'est livrée à une expérience très particulière. Ils ont sciemment provoqué le crash d'un Boeing 727 dans le désert du Nouveau Mexique. Un atterrisage surveillé par une batterie d'outils, censé fournir une vision claire de ce qui se passe à un tel moment.

L'avion est téléguidé jusqu'à son point de chute. Une des questions explorée est celle des instructions à donner aux passagers lors d'un crash aérien. Ils sont représentés par des mannequins pour l'expérience. La conception de l'avion peut poser problème, par exemple l'importance du placement des câbles. En sortant de leurs cloisons, ils peuvent par exemple gêner les passagers lors de l'évacuation, alors que certains sièges sont eux-mêmes éjectés hors de l'habitacle.

De la musique de jeu vidéo en concert

Arte a diffusé un concert de jeu vidéo par un orchestre, logiquement nommé « Video Game Music in concert ». Les morceaux proposés vont de Final Fantasy VI à Angry Birds en passant par Clash of clans... Donc de jeux en eux-mêmes très classiques à des succès plus récents sur smartphone.

Le concert d'une heure et demie est mené par l'orchestre allemand Münchner Rundfunkorchester, le 1er février. Si ce ne sont pas les titres les plus connus des bandes originales de jeu vidéo, ils restent intéressants à entendre ainsi réarrangés. La liste complète est disponible sur le site d'Arte, sous la vidéo.

Astronomie maya et aide au pouvoir (jusqu'au 2 avril)

Dans une émission d'une demi-heure, Arte revient sur l'usage de l'astronomie par les Mayas. Ils se sont rapidement distingués par une connaissance aiguë des cycles des saisons. Une connaissance qui a eu son rôle politique, comme le démontrent l'archéologue Peter Eeckhout. Il s'agissait même d'un outil de propagande, selon lui.

Cette connaissance détermine notamment la position et l'orientation de certains bâtiments, comme des temples prévus pour être adaptés aux saisons... en tenant compte des positions du soleil. Pour les chercheurs, cela permettait notamment de mettre en place des scènes propices aux cérémonies, voire aux sacrifices.

BiTS et les films d'épouvante

Dans sa dernière émission, BiTS d'Arte profite de la sortie de Resident Evil 7 pour se plonger dans le monde des jeux d'épouvante, qui existent depuis plusieurs décennies et ont fourni des titres mythiques comme Alone in the dark ou Amnesia : The Dark Descent, sans parler des Resident Evil et Silent Hill. L'équipe se demande donc pourquoi ce format est si efficace.

Pour Thomas Gaon, administrateur de l'OMNSH, le jeu vidéo s'appuie sur la responsabilité du joueur et la familiarité du cadre qu'il offre... Un cadre dans lequel l'horreur peut entrer, alors que le joueur est impliqué constamment. Ils s'appueraient surtout sur les angoisses déjà existantes chez le joueur, que les développeurs tentent d'utiliser au bon moment, au fil de l'aventure. Un travail qui exploite tous les éléments de l'œuvre, y compris la conception des niveaux.