Qwant s'explique sur son application mobile et va ouvrir une partie de son code

Alors que Qwant vient de lever des fonds, nous avons eu l'occasion de discuter avec son équipe. L'occasion d'éclaircir certains points et évoquer plusieurs projets, de l'ouverture du code source à la question des autorisations de son application Android.

Ce matin, Qwant annonçait une nouvelle levée de fonds et un prêt de la BEI. Le moteur de recherche qui se veut respectueux de la vie privée en profitait pour faire le point sur ses projets. L'occasion pour nous d'évoquer certains d'entre eux, déjà mis en place ou à venir.

Vers une meilleure gestion des autorisations sous Android

Le premier concerne l'application mobile, dévoilée la semaine dernière. Lors de notre analyse de celle-ci, nous avions relevé un point qui pouvait poser problème : les autorisations demandées sous Android. Interrogé sur le sujet, Éric Léandri, cofondateur de Qwant, nous a confirmé que c'est un point qui sera rapidement corrigé.

Actuellement Qwant pour Android nécessite en effet l'acceptation de l'accès aux photos, aux fichiers, à une partie des contacts, etc. Le but sera donc de demander à ceux qui disposent d'une version Android compatible une autorisation pour l'accès à des données seulement lorsque cela sera nécessaire et de faire le ménage pour ce qui n'est pas totalement utile.