Déploiements 4G : SFR toujours très actif, Free Mobile se relance sur les 700 MHz

En janvier, comme les mois précédents, SFR prend la première place sur le déploiement des antennes et des supports pour la 4G. Dans l'ensemble, les bandes des 800 et 1 800 MHz concentrent le gros des efforts des opérateurs. De son côté, Free Mobile revient sur la bande des 700 MHz.

Début de mois oblige, l'ANFR met en ligne son bilan du déploiement des antennes et supports 4G (qui peuvent accueillir plusieurs antennes) au cours du mois de janvier. Comme toujours, il s'agit de données transmises par les opérateurs à l'agence et pas de relevés effectuer sur place.

Changement de méthode de calcul : l'outre-mer et la métropole sont séparés

Point important, l'ANFR a procédé à une modification dans son décompte. Auparavant, le tableau « National » comprenait les antennes des opérateurs pour la métropole et l'outre-mer, ce n'est désormais plus le cas. Si l'outre-mer est toujours disponible à part, la métropole est désormais isolée, ce qui provoque évidemment quelques ajustements sur le nombre d'antennes.

Dans la pratique, cela ne change les chiffres que d'un seul opérateur : Orange. L'opérateur « perd » ainsi 194 antennes qui sont actives sur l'outre-mer (48 antennes sur les 800 MHz, 124 sur les 1 800 et 22 sur les 2 600 MHz).

Voici sans plus tarder les chiffres de début février, avec entre parenthèses l'évolution par rapport à la période précédente (sur des données ajustées pour janvier) :

Bouygues Telecom :

2 600 MHz : 1 554 (soit 10 de plus)

1 800 MHz : 7 371 (soit 138 de plus)

800 MHz : 7 974 (soit 544 de plus)

700 MHz : 3 (soit 0 de plus)

Total d'antennes : 16 902 (soit 692 de plus)

Supports : 11 047 (soit 447 de plus)

Free Mobile :

2 600 MHz : 7 808 (soit 242 de plus)

1 800 MHz : 4 039 (soit 537 de plus)

700 MHz : 388 (soit 152 de plus)

Total d'antennes : 12 235 (soit 931 de plus)

Supports : 7 816 (soit 248 de plus)

Orange :

2 600 MHz : 6 784 (soit 77 de plus)

1 800 MHz : 707 (soit 67 de plus)

800 MHz : 7 780 (soit 322 de plus)

700 MHz : 0 (pas de changement)

Total d'antennes : 15 271 (soit 466 de plus)

Supports : 10 335 (soit 297 de plus)

SFR :

2 600 MHz : 3 209 (soit 63 de plus)

1 800 MHz : 4 278 (soit 646 de plus)

800 MHz : 10 018 (soit 499 de plus)

700 MHz : 0 (pas de changement)

Total d'antennes : 17 505 (soit 1 208 de plus)

Supports : 10 341 (soit 506 de plus)

SFR encore en tête des déploiements, Free Mobile de retour sur les 700 MHz

Avec plus de 1 200 antennes et 500 supports de plus en l'espace d'un mois, SFR est encore largement en tête. Free Mobile se place en deuxième position (931 antennes) avec, tandis que Bouygues Telecom est troisième (692 antennes). Enfin, Orange est dernier de ce classement avec 466 antennes de plus.

De manière générale, l'ANFR indique que « les mises en service en bande 1800 MHz sont restées très soutenues avec une croissance de 9,9 % (3,7 % pour l’ensemble des bandes de fréquences) ». On peut également citer les 800 MHz qui intéressent toujours les opérateurs.

De son côté, Free Mobile reprend de la vitesse sur la bande des 700 MHz avec 152 antennes de plus sur son réseau, ce qui passe le total à 388. Bouygues Telecom reste à 3 (après être passé de 1 à 3 en décembre), tandis que SFR et Orange n'ont toujours aucune antenne ni même aucune autorisation de la part de l'ANFR.

Une situation qui n'est pas spécialement étonnante puisque Free Mobile n'a pas remporté d'enchères sur les 800 MHz, pour utiliser des fréquences basses – qui portent plus loin et qui passent mieux dans les bâtiments – il n'a donc pas d'autre choix que de miser sur le 700 MHz. Le trublion est par contre limité dans son rayon d'action puisque les 700 MHz ne sont pas encore disponibles partout en France, le passage de la TNT à la téléphonie mobile se fait progressivement par zone, jusqu'en 2019.

SFR en tête sur les antennes, BT sur les supports, Orange sur la couverture

Au final, grâce à des déploiements soutenus, SFR (10 341) prend d'une courte tête la seconde place à Orange (10 335) sur le nombre de supports 4G en service. Bouygues Telecom est toujours sur la première marche avec 11 047 supports. Il ne reste donc que Free Mobile à être sous la barre des 10 000, avec 7 816.

Sur le nombre d'antennes actives, SFR est de nouveau premier ce mois-ci (17 505), devant Bouygues Telecom (16 902), Orange (15 271) et Free Mobile (12 235). Avoir beaucoup d'antennes actives, c'est une chose, mais cela ne fait pas tout au niveau de la couverture. Pour rappel, Orange revendique sur ce point la première place avec 88 % de la population, contre 85 % pour Bouygues Telecom et 81 % pour SFR. De son côté, Free Mobile ne communique pas sur le sujet.