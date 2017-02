Le développement de l'intelligence artificielle inquiète, des centaines de chercheurs s'engagent

Plus de 2 300 personnes (dont près de 900 chercheurs sur la robotique et l'intelligence artificielle) ont signé les « 23 principes d'Asilomar ». Des règles de base qui devraient selon eux être appliquées pour le développement de l'IA qui promet d'être un bouleversement important. La question est toujours la même : faut-il en avoir peur ?

Future of Life Institute (FLI) est une association basée dans la région de Boston qui s'est fixé une mission : « Catalyser et appuyer la recherche et les initiatives visant à sauvegarder la vie et à développer des visions optimistes du futur ». On y retrouve des membres de renom comme Stephen Hawking, Morgan Freeman et Elon Musk pour ne citer qu'eux.

Avec l'IA, « un changement majeur est à venir »

Au début du mois de janvier, FLI avait organisé une grande rencontre – Beneficial AI – autour d'un sujet d'actualité : l'intelligence artificielle. Elle s'est déroulée pendant plusieurs jours à Asilomar, au sud de San Francisco en Californie. Il en ressort, et ce n'est pas une surprise, qu'« un changement majeur est à venir, sur une échelle de temps inconnue, mais sur tous les segments de la société ».

De petits groupes ont ainsi travaillé sur des « idées » afin d'encadrer le développement des IA. Celles-ci ont ensuite été présentées à l'ensemble des participants pour un vote. Si au moins 90% des participants étaient d'accord avec le concept présenté, il était alors adopté. Il en ressort « une liste de 23 principes » qui « n'est en aucun cas exhaustive et est certainement ouverte à des interprétations divergentes » explique FIL. De quoi établir une version moderne des trois lois de la robotique d'Asimov ?

Néanmoins, et c'est tout aussi intéressant, l'organisation explique que cette liste « met en avant le fait que le comportement "par défaut" actuel autour de nombreux sujets pourrait enfreindre des principes qui sont pourtant importants pour la plupart des participants ». Avec cette publication, Future of Life Institute espère ainsi ouvrir le dialogue sur le sujet.

23 principes sur la recherche, l'éthique et l'anticipation