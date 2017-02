Chrome 56 accélère sur Android et scanne les QR Codes sur iOS

Chrome 56 pour Android et iOS est désormais en cours de diffusion. Quelques changements sont à noter dans les fonctionnalités, mais le navigateur introduit surtout certaines optimisations de performances sur la plateforme de Google.

Si Chrome 56 est sorti la semaine dernière pour les ordinateurs (Linux, macOS et Windows), elle ne débarque que maintenant pour Android et iOS. Les nouveautés ne sont pas les mêmes que sur la version « desktop » et sont nettement plus nombreuses sur Android.

Sur iOS, un scanner de QR Code intégré

Sur le système mobile d’Apple, on note d’abord une nouvelle disposition des onglets sur iPad, pour les rendre plus simples à sélectionner.

Autre ajout, la possibilité de scanner un QR Code ou un code-barres depuis l’icône de l’application, via un appui fort (3D Touch). Cette fonctionnalité n’est disponible que sur les iPhone 6s et 7. Pour rappel, c’est le même menu qui permet d’ouvrir directement un nouvel onglet classique ou en navigation privée, ou encore de lancer la recherche locale.

Sur Android, quelques nouvelles fonctionnalités...

Sur Android, les améliorations sont plus substantielles. Par exemple, sous la grille des icônes de la page Nouvel onglet, les utilisateurs trouveront une nouvelle section baptisée Téléchargements. Ils pourront y chercher les sites qui ont été préalablement enregistrés en mode hors-ligne, ainsi que les fichiers récupérés. Notez qu’un appui long sur n’importe quel article suggéré permet de le télécharger via une nouvelle entrée dans le menu.

Chrome 56 revoit également la fonctionnalité « Toucher pour chercher ». Elle permet désormais d’ouvrir la page de recherche dans un nouvel onglet. Un ajout pratique qui permet de ne pas toucher à la navigation en cours.

Parmi les autres ajouts, signalons la possibilité d’utiliser rapidement un numéro de téléphone, un email ou une adresse postale en les sélectionnant dans une page web. Le navigateur est également compatible avec l’API Web Bluetooth, qui permet aux applications web sur Android, Chrome OS, et macOS de communications avec les appareils Bluetooth Low Energy. Google ne précise par contre rien sur le support des API WebVR et GamePad qui avaient été annoncées durant la phase bêta.

... et de meilleures performances

Côté performances, plusieurs éléments sont à signaler. Tout d’abord, une révision dans la manière de recharger une page. Google indique que ce changement permet de rafraîchir les pages 28 % plus rapidement en moyenne, le tout en utilisant moins de puissance. Une accélération obtenue en se concentrant sur les éléments qui ont le plus de chances de poser problème, les utilisateurs utilisant cette fonction quand un site ne semble pas fonctionner correctement.

On trouve d’autres optimisations de ce type dans Chrome 56. Ainsi, le temps nécessaire au tracé d’un nouveau cadre est réduit de 35 %. Le navigateur doit en outre prendre de meilleures décisions pour le rendu des pages, en sautant plus efficacement les tâches redondantes. Il est censé s’adapter plus efficacement au matériel détecté pour optimiser l’ordre des calculs et utilise davantage le GPU pour le rendu des éléments graphiques, avec les avantages que l’on connait.

Attention, la version pour Android est en cours de déploiement. Vous ne verrez donc peut-être pas tout de suite une fiche mise à jour, beaucoup ayant encore Chrome 55.