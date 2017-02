Guyane, Martinique et Guadeloupe : Orange va déployer un câble sous-marin à 5 Tb/s

Orange vient d'annoncer qu'il allait investir 35 millions d'euros afin de mettre en place un câble sous-marin entre la Guadeloupe et la Guyane. Il sera en service durant la seconde moitié de 2018 et proposera un débit maximum de 5 Tb/s.

Les territoires d'outre-mer sont bien souvent laissé pour compte du très haut débit fixe ou mobile. Dernier exemple en date, l'attribution de nouvelles fréquences pour la 4G par l'Arcep n'a eu lieu qu'en octobre de l'année dernière (voir cette actualité). Orange a décidé de passer la seconde et annonce aujourd'hui qu'il va mettre en place un câble sous-marin de 1 900 km qui reliera la Guyane française, la Martinique et la Guadeloupe.

1 900 km de fibre optique pour relier les trois territoires

Le fournisseur d'accès Internet explique qu'il sera composé de deux paires de fibres optiques et que, à terme, son débit pourra atteindre les 5 Tb/s (50 x 100 Gb/s). Il veut ainsi « anticiper la croissance du trafic et diversifier les points de connexion » de ses clients. Ce câble s’interconnectera avec l'ECFS (East Caribbean Fiber System) déjà en place depuis le milieu des années 90.

Il sera entièrement déployé sur ses fonds propres affirme le groupe, pour un montant de 35 millions d'euros environ. Orange ajoute au passage qu'il « proposera des offres d’accès à ce câble à tous les fournisseurs d’accès Internet qui le souhaiteront », sans plus de détails pour le moment. La mise en service du câble est prévue pour le second semestre 2018.

80 % de la population couverte en 4G d'ici fin 2018

En déplacement pour l'occasion en Guyane, Stéphane Richard en profite pour annoncer qu'il souhaite couvrir 80% de la population en 4G d’ici la fin de l’année... Mais sans préciser exactement sur quelle zone cela s'applique : la Guyane où il se trouvait, ou bien les trois territoires d'outre-mer dont il est aujourd'hui question ? Le service presse de l'opérateur n'était pour le moment pas disponible pour nous apporter cette précision.

Sur le FTTH, le FAI revendique 3 000 foyers d'ores et déjà raccordables à Cayenne et prévoit de couvrir « 100% des foyers de Cayenne et Remire-Monjoly conformément aux engagements pris dans le cadre des zones AMII ».