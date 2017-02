Mission SES-10 de SpaceX : mise à feu statique du premier étage recyclé réussi

SpaceX se prépare à envoyer dans l'espace une fusée avec un premier étage recyclé, une première. Alors que la date de lancement se rapproche, le premier test de mise à feu statique s'est déroulé sans encombre. Une étape importante, mais il faut maintenant transformer l'essai.

Il y a un peu plus de deux semaines, SpaceX était de retour dans l'espace après avoir été cloué au sol pendant trois mois à cause d'une explosion d'une fusée Falcon 9 sur son pas de tir (qui n'a pas fait de victime).

Le premier étage recyclé de SpaceX passe le test de mise à feu statique

Depuis, il n'y a pas eu de nouveau lancement (alors que le carnet de commandes déborde), mais la société annonce avoir bouclé avec succès un test de mise à feu statique sur un premier étage récupéré auparavant. Une étape indispensable avant un retour dans l'espace.

Il s'agit de celui de la mission SES-8, le premier que SpaceX a récupéré sur une barge en pleine mer en avril de l'année dernière. Au départ, Elon Musk pensait pouvoir le réutiliser pour une nouvelle mission deux ou trois mois plus tard, mais le délai s'est considérablement rallongé pour arriver à quasi un an maintenant.

Prepping to fly again — recovered CRS-8 first stage completed a static fire test at our McGregor, TX rocket development facility last week. pic.twitter.com/QEtKVJ1Jhc — SpaceX (@SpaceX) 1 février 2017

Lancement au 1er trimestre, peut-être pour fin février

La première mission à voler avec un étage de propulsion recyclé sera SES-10, qui enverra un satellite de télécommunication éponyme qui couvrira l'Amérique latine (il remplacera AMC-3 et AMC-4). La société SES qui l'exploitera annonce un lancement pour le premier trimestre, sans plus de précision pour le moment. Selon nos confrères de Spaceflight Now qui ont pu obtenir des informations de la part d'un représentant de SES, le lancement pourrait avoir lieu aux alentours du 22 février, probablement pas avant.

Actuellement, le prochain lancement au calendrier est planifié pour mi-février avec la mission de ravitaillement de la Station Spatiale Internationale CRS-10. Il devrait ensuite être question de la mission Echostar, puis de SES-10, mais tout cela restera à confirmer tant que SpaceX n'aura pas révélé le planning exact.

Concernant Echostar, SpaceX ne tentera pas de récupérer le premier étage à cause de la charge trop lourde au lancement, ce qui limite de fait la quantité de carburant qu'il peut emporter pour effectuer son retour sur Terre. Il devrait s'agir de la dernière mission où cet élément de Falcon 9 est « sacrifié » selon Elon Musk, les prochains lancements lourds seront en effet effectués depuis Falcon Heavy, ou une version améliorée de Falcon 9.