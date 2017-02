Sony reste dans le vert malgré des ventes en léger recul

Après Microsoft, Nintendo et bien d'autres, c'est au tour de Sony de dévoiler ses derniers résultats trimestriels. Le géant nippon a encore vu ses revenus ainsi que son bénéfice s'éroder, mais la rentabilité reste au rendez-vous.

Le troisième trimestre aura été plus que mouvementé chez Sony. La plupart des branches de l'entreprise affichent des résultats en baisse rapport à la même période l'an dernier, tandis que quelques autres sauvent les meubles. Comme souvent, la section dédiée au mobile fait partie des mauvais élèves, accompagnée cette fois-ci par Sony Music.

La disette

Mais avant de rentrer dans le détail des principales branches de l'entreprise, voici l'image globale. Sur le troisième trimestre de son exercice 2016, Sony a réalisé un chiffre d'affaires de 2 397 milliards de yens (19,74 milliards d'euros) soit un recul de 7,1 % par rapport à la même période l'an passé.

Le résultat net, lui, a été divisé par six en un an et s'établit aujourd'hui à 19,6 milliards de yens (161 millions d'euros) contre 120 milliards de yens (988 millions d'euros) un an plus tôt. Pour justifier cette chute brutale du bénéfice, Sony évoque une dépréciation de sa branche Sony Pictures à hauteur de 112 milliards de yens (922 millions d'euros) au titre de son acquisition de Columbia Pictures en 1989, mais également un déclin plus rapide qu'anticipé des marchés du DVD et du Blu-ray.

Grise mine sur le mobile et les téléviseurs

Du côté du mobile, Sony a enregistré un chiffre d'affaires de 248,6 milliards de yens (2.05 milliards d'euros), en recul de 35 % par rapport à l'an passé. Le fabricant cite une baisse des ventes « principalement en Europe et dans d'autres régions non-rentables » pour justifier ce recul.

L'activité reste néanmoins rentable et a dégagé un bénéfice opérationnel de 21,2 milliards de yens (174 millions d'euros) contre 24,1 milliards de yens (198millions d'euros) un an plus tôt, bien aidé par des fluctuations favorables du yen, qui ont rapporté 12,1 milliards de yens (100 millions d'euros).

L'autre mauvais élève historique de Sony, la banche dédiée aux télévisions, lecteurs de disques et systèmes audio, connaît encore des temps difficiles. Son chiffre d'affaires recule de 12 % sur un an à 353 milliards de yens (2,90 milliards d'euros) tandis que le bénéfice opérationnel plonge de 16,7 % à 25,9 milliards de yens (213 millions d'euros). Des reculs que Sony me sur le compte de la contraction générale du marché.

La PlayStation 4 fait son job

Sony peut par contre compter sur sa branche Game & Network Services, qui s'occupe principalement de tout ce qui touche de près ou de loin à une PlayStation. Son chiffre d'affaires est en hausse de 5,2 % par rapport à l'an dernier, avec 617,7 milliards de yens ou 5,09 milliards d'euros. Le bénéfice opérationnel bondit quant à lui de 24,5 % pour atteindre 50 milliards de yens (412 millions d'euros).

Cette progression, Sony la met sur le compte de l'augmentation des ventes de jeux pour PlayStation 4 mais aussi du volume de consoles écoulées : 9,7 millions au dernier trimestre, contre 8,4 millions un an plus tôt à la même période. Le constructeur ne précise par contre pas quelle est la part de la PS4 Pro dans ce chiffre, mais confirme une baisse du prix de vente moyen. La hausse du bénéfice opérationnel est due quant à elle à des coûts de production réduits, le passage de la gravure des APU au 14 nm y étant probablement pour quelque chose...

Des objectifs revus à la hausse comme à la baisse

Pour tenir compte des fortunes diverses observées sur ce trimestre, Sony a choisi de fournir de nouvelles prévisions à ses investisseurs. Celles-ci font état d'un chiffre d'affaires de 7 600 milliards de yens (62,6 milliards d'euros), soit 200 milliards de yens (1,64 milliard d'euros) de mieux que ce qui était annoncé en novembre dernier. Par contre, le résultat net attendu passe de 60 milliards de yens (494 millions d'euros) à 26 milliards de yens (214 millions d'euros).

En bourse, ce changement de programme a été plutôt bien accueilli, avec une hausse de 4,3 % du cours de l'entreprise lors de l'ouverture des marchés à New-York. Le géant nippon est donc valorisé à 40 milliards de dollars, 41 % de plus qu'il y a tout juste un an.