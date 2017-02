Karma : GoPro a corrigé le problème de batterie, le drone de nouveau en vente

Trois mois après avoir coupé les ailes de son drone Karma, GoPro le propose de nouveau à la vente, en quantité limitée pour commencer. Bien évidemment, le problème qui entrainait une perte de puissance a été identifié et corrigé sur cette nouvelle série.

Dévoilé fin septembre par GoPro, le drone Karma est cloué au sol depuis plusieurs mois. Le constructeur a en effet lancé une campagne de rappel début novembre à cause d'une possible « perte de puissance pendant le fonctionnement ». Une aubaine pour le drone Mavic Pro de DJI qui vise plus ou moins le même marché (voir cette actualité).

Problème de batterie corrigé, le Karma de retour en vente

Aujourd'hui, GoPro annonce avoir identifié et corrigé le problème. La batterie pouvait en effet se déconnecter pendant le vol, ce qui peut avoir des conséquences graves pour les personnes se trouvant en-dessous (et pour le drone évidemment). Désormais, le système de fixation de la batterie a été modifié sur les nouveaux drones Karma. Pour le reste pas de changement, les caractéristiques techniques sont exactement les mêmes.

Le fabricant en profite donc pour remettre son produit en vente, aux États-Unis et en quantité limitée pour commencer. La production devrait « progresser rapidement » affirme le fabricant, sans plus de détails pour le moment. Concernant le reste du monde, il faudra attendre le printemps pour qu'il soit à nouveau disponible.

Les tarifs ne changent pas et le drone est affiché à 869,99 euros sur la boutique officielle, contre 1 199,99 euros avec une caméra Hero5 Black dans le bundle. Le drone seul est toujours à 429,99 euros, contre 329,99 euros pour la télécommande.

Fin de la Hero5 Black offerte en guise de dédommagement

Notez que lorsque GoPro avait mis en place son programme de rappel, le fabricant offrait une caméra Hero5 Black aux clients impactés. La foire aux questions a depuis été mise à jour et il n'est plus question de faire un tel cadeau aux clients (l'ancienne mouture est toujours accessible dans le cache de Google). GoPro se contente désormais de proposer un remboursement complet ou un échange avec le nouveau drone Karma