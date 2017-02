La Terre, Jupiter et les anneaux de Saturne : la NASA publie de nouvelles photos

Envie de voyager dans l'espace ? La NASA propose de superbes clichés de la Terre sous l'œil du satellite d'observation GOES-16, Jupiter vue par la sonde Juno et enfin les anneaux de Saturne lors d'un passage en rase-motte de la sonde Cassini.

Dans l'espace, de nombreuses sondes explorent notre système solaire afin de récupérer des données et photographier les différents objets stellaires qui sont à notre portée. Au cours des derniers jours, des clichés de trois planètes ont été publiés par des agences fédérales américaines.

La Terre vue du ciel par le satellite GOES-16

Il y a une dizaine de jours, l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA), en partenariat avec la NASA, ouvrait les hostilités et mettait en ligne des photos de la Terre capturées par son satellite GOES-16 (Geostationary Operational Environmental Satellite). Il est en orbite depuis le mois de novembre 2016 et, selon ses concepteurs, il s'agit de l'une « des plates-formes d'observation de la Terre les plus sophistiquées jamais conçues ».

L'image en taille réelle mesure plus de 10 800 x 10 800 pixels et montre le continent américain depuis une altitude de près de 36 000 km. Sur cette page, de nombreuses autres photos sont disponibles, certaines sur des zones plus localisées que d'autres. Ne passez pas à côté de cette photo avec la Lune en arrière-plan.

Crédits : NAS A NOAA

Juno passe à 16 600 km de Jupiter...

La semaine dernière, c'était au tour de la sonde Juno – qui est en orbite autour de Jupiter – de faire parler d'elle. Après quelques soucis techniques (plus de peur que de mal finalement), elle est passée à seulement 16 600 kilomètres au-dessus des nuages de Jupiter et elle a pris une photo au passage.

La NASA précise qu'on peut y observer une tempête géante baptisée NN-LRS-1 (en bas à gauche de l'image), le troisième plus grand anticyclone rouge de la planète qui est observé depuis la Terre depuis maintenant 23 ans.

...Cassini fait du rase-motte sur les anneaux de Saturne

Il y a quelques jours, l'agence spatiale américaine mettait en ligne des photos d'une autre de ses sondes : Cassini. Pour rappel, elle est en orbite autour de Saturne depuis maintenant plus de 12 ans. Alors que sa fin approche (elle est programmée pour le 15 septembre 2017), sa trajectoire depuis le mois de novembre lui permet de réaliser des orbites passant très près des anneaux de la planète, ce qui est l'occasion d'obtenir des photos inédites.

Au mois d'avril, Cassini réalisera des passages entre les anneaux de Saturne, ce qui sera surement l'occasion d'obtenir de nouvelles images.



Jupiter à gauche, les anneaux de Saturne à droite. Crédit : NASA