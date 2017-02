Electronic Arts a maintenu le cap fin 2016 et se tourne déjà vers 2018

Pour Electronic Arts, le dernier trimestre a été la source d'espoirs déçus mais aussi de bonnes surprises. L'éditeur a observé une hausse de son chiffre d'affaires et a terminé les trois derniers mois de l'année à l'équilibre, alors qu'il attendait quelques pertes.

Electronic Arts fait partie de ces quelques éditeurs dont la santé financière n'inquiète personne ces derniers temps. Ses résultats du troisième trimestre de son exercice 2017 sont une fois de plus assez flatteurs et montrent que le géant américain s'en sort plutôt bien, même quand l'un de ses titres se loupe complètement.

Le dématérialisé fait le travail

EA a ainsi réalisé un chiffre d'affaires de 1,15 milliard de dollars lors du dernier trimestre, légèrement supérieur à celui attendu : 1,125 milliard. S'il n'y a pas spécialement de quoi s'enthousiasmer ici, la bonne nouvelle se trouve du côté du résultat net. L'éditeur avait prévu une perte de 53 millions de dollars, habituelle à cette période de l'année. Finalement, ses comptes ne sont dans le rouge que pour un tout petit million de dollars.

Autre point intéressant, les revenus de l'éditeur sont en progression de 7 % sur un an, ce principalement grâce aux ventes dématérialisées. Celles-ci sont en hausse de 36 % et ont atteint 1,095 milliard de dollars sur le dernier trimestre. Dont 675 millions de dollars sur consoles.

La plus grosse surprise vient du montant généré par le téléchargement de jeux complets, qui atteint 355 millions de dollars, soit 82 % de mieux que l'an passé. La vente de contenu additionnels (micro-transactions, DLC...) progresse quant à elle de 28 % et atteint 462 millions de dollars.

Un quatrième trimestre plus calme que prévu

Pour le quatrième trimestre, EA ne prévoit plus qu'une seule sortie, celle de Mass Effect : Andromeda sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. L'autre titre attendu pour cette période, NBA Live a quant à lui tout simplement disparu des documents publiés par l'éditeur, sans laisser de traces.

Electronic Arts prévoit tout de même un chiffre d'affaires de 1,48 milliard de dollars, avec un bénéfice avant impôts de 641 millions de dollars. De quoi faire grimper les compteurs de l'année à respectivement 4,8 milliards et 1,135 milliard de dollars, des sommes qui restent conformes aux objectifs annoncés il y a déjà quelques mois. Il sera donc intéressant de voir s'ils seront remplis.

Titanfall 2 ne fait pas le plein

Battlefield 1 et FIFA 17 ont largement rempli leurs objectifs, le premier avec une base de joueurs supérieure de 50 % à celle de Battlefield 4 en son temps, le second avec 10 % de joueurs supplémentaires sur Ultimate Team. Au contraire, du côté de Titanfall 2, les superlatifs sont moins flatteurs.

Electronic Arts ne parle pas de ventes mais préfère évoquer des scores de satisfaction des joueurs « parmi les plus hauts dans notre catalogue, montrant à quel point les joueurs s'éclatent avec ce jeu ». L'histoire ne dit pas si le jeu s'est suffisamment écoulé pour former un échantillon statistique fiable, mais l'éditeur assure que la franchise n'est pas en danger et que d'autres projets à long terme sont en travaux. Il reconnait tout juste que les ventes étaient plus faibles que prévu.

Concernant l'allure du catalogue lors de la prochaine année fiscale, nous apprenons sans grande surprise que FIFA 18 disposera d'un mode aventure amélioré (ohlala...) et qu'un nouveau Star Wars Battlefront est à l'ordre du jour, pile à temps pour le prochain volet de la saga au cinéma (comme c'est inattendu). La visite se poursuit avec un autre volet pour la saga Need For Speed et se termine avec l'annonce d'un nouveau jeu signé BioWare, appartenant à une nouvelle franchise, et dont le lancement est prévu avant fin mars 2018. Ah.

En bourse, les investisseurs n'ont, eux non plus, pas été très impressionnés, à en juger par la tendance neutre du cours de l'action EA à l'ouverture de la dernière séance. L'éditeur reste néanmoins valorisé à 25 milliards de dollars, soit 30 % de mieux que l'an dernier à la même époque.