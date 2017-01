SFR Play : l'offre de SVOD disponible pour tous, à 9,99 euros par mois

L'offre SFR Play SVOD illimitée (ex-Zive) est désormais disponible en OTT. Elle est ainsi accessible à ceux qui ne sont pas clients de l'opérateur. Son tarif est de 9,99 euros par mois, sans engagement.

Mi-novembre, SFR proposait son offre Sport en OTT. Elle devenait ainsi disponible pour tout le monde, y compris ceux qui ne sont pas clients de la marque au carré rouge. Deux semaines plus tard, c'était au tour de l'« option » SFR Presse de suivre le mouvement. Aujourd'hui, l'entreprise continue avec son offre de SVOD (ex-Zive) lancée il y a plus d'un an maintenant.

Pour rappel, ce service est depuis peu connu sous le nom SFR Play SVOD illimitée, alors que SFR Play correspond à un ensemble de chaînes et de services au sein de l'offre de l'opérateur (même si lui-même entretient la confusion entre les deux). Elle n'était jusqu'à présent disponible que via un forfait fixe ou mobile de la marque.

L'offre de SVOD est ainsi accessible à l'ensemble des utilisateurs (quel que soit leur opérateur) pour un tarif unique de 9,99 euros par mois, sans engagement. Comme souvent pour ce genre de service, le premier mois est offert, ce qui est une bonne occasion de voir les fonctionnalités ainsi que les contenus disponibles. La marque au carré rouge annonce ainsi « près de 1 000 films, dont 30% sont des créations françaises ».

À titre de comparaison, Netflix est disponible à partir de 7,99 euros par mois, exactement comme CanalPlay. SFR Play se place donc deux euros au-dessus, mais l'offre de base permet d'en profiter en multi-écran (nombre maximum non précisé), sur mobile ainsi que sur une télévision via Chromecast et Airplay. Pour rappel, le multi-écran est facturé 9,99 euros par mois au minimum chez Netflix.

Bien évidemment, le fournisseur d'accès à Internet en profite pour affirmer qu'avec « 1,2 million d'abonnés, SFR Play est le premier service de SVOD en France »... toujours sans donner la moindre précision sur la manière dont est calculé ce chiffre (voir notre analyse).