watchOS 3.2 : la première bêta active le mode cinéma et ouvre les applications à Siri

Apple a publié hier la première bêta de watchOS 3.2. En plus d’apporter le support de Siri pour les applications tierces, elle propose le mode cinéma, qui permet de laisser la montre presque inactive dans certaines situations.

La semaine dernière, certains s’étaient étonnés de ne pas voir arriver une bêta pour watchOS. Après tout, iOS, tvOS et macOS avaient tous reçu une préversion de la mise à jour suivante. Pour iOS et tvOS, on trouvait même la bascule attendue de HFS+ vers APFS, un système de fichiers qui avait été présenté durant la WWDC de juin 2016.

Le mode cinéma force l'écran à rester éteint

C’est donc au tour de watchOS de recevoir sa bêta, pour la version 3.2 plus exactement. Contrairement aux deux systèmes précédents, APFS ne semble pas présent, tout du moins pas pour l’instant. Par contre, la nouvelle mouture introduit une fonctionnalité qui faisait l’objet de nombreuses rumeurs depuis longtemps : le Theater Mode, en français le « mode cinéma ».

Le fonctionnement de ce mode est à différencier de « Ne pas déranger », qui coupe toute forme de notification, quels que soient les évènements : appels, messages, applications, etc. Le mode cinéma comporte en fait deux différences majeures. D’une part, si l’écran ne s’allume pas, la montre prévient l’utilisateur des évènements par les vibrations du Taptic Engine (moteur haptique). D’autre part, l’écran reste toujours éteint, y compris quand on remue le bras. Pour utiliser la montre, il faudra toucher l’écran ou tourner la couronne.

Dicter des commandes vocales aux applications

Une autre fonction fait son apparition, cette fois dans les messages : griffonner. En fait, cette capacité existait déjà, mais pas en français. Elle permet d’écrire les lettres d’un message de manière manuscrite, en les dessinant sur l’écran. Il s’agit bien entendu d’un moyen assez lent d’écriture, mais on imagine que dans certains cas, il peut toujours dépanner.

Enfin, watchOS 3.2 ouvre les applications à Siri. Comme avec iOS 10 sur les iPhone et iPad, il devient possible de dicter des commandes pour effectuer des actions dans les applications tierces. Par exemple, on peut dicter un message dans Skype, ou passer commande pour un véhicule dans Uber. Seules les applications tirant partie de l’API SiriKit peuvent en profiter, et encore dans certaines catégories seulement : messageries, VTC, paiement, sport et VoIP.

Pour l’instant, watchOS 3.2 bêta 1 est réservé aux développeurs. Cependant, 24 heures seulement se sont écoulées pour l’ouverture au grand public sur iOS, tvOS et macOS. Il est donc probable que les utilisateurs classiques n’auront pas longtemps à attendre pour tester ces nouveautés.