Android 7.1.2 disponible en bêta, avec peu de nouveautés

Google propose une nouvelle mise à jour d'Android en bêta. Estampillée 7.1.2, elle n'apporte que peu de changements, mais prépare l'arrivée de la version finale attendue dans quelques mois. Pour l'instant quatre terminaux seulement peuvent en profiter.

Alors que les mises à jour de sécurité mensuelle pour Android ne vont pas tarder à arriver (début février), Google annonce la mise en ligne d'une nouvelle mouture bêta pour son système d'exploitation mobile : la 7.1.2.

Android 7.1 .2 : stabilité et performances améliorées... et c'est presque tout

Comme le laisse supposer le numéro de version, les changements sont peu nombreux. Il est notamment question de corriger « divers problèmes de stabilité, de batterie ou de performances » et de procéder à quelques modifications sur l'interface. Comme toujours avec une version non stable, des problèmes peuvent survenir et des applications peuvent ne pas fonctionner correctement, y compris celles de Google.

Le géant du Net précise par contre qu'Android 7.1.2 bêta a passé avec succès la Compatibility Test Suite (CTS), ce qui signifie que les applications qui dépendent de celle-ci devraient fonctionner sans souci.

Plusieurs problèmes sont connus. C'est notamment le cas de la connexion Wi-Fi qui peut se révéler instable, du menu Accès rapide (aux paramètres) qui peut ne pas être visible sur certains Pixel C ainsi que du plantage occasionnel de l'interface, sans plus de précision.

Fin de route pour les Nexus 6 et 9

Quatre terminaux peuvent profiter d'Android 7.1.2 : les Pixel C, Pixel, Pixel XL et Nexus Player. Dans son billet de blog, Google annonce que le Nexus 5X est éligible, mais le firmware correspondant ne semble pas encore disponible à l'heure où nous écrivons ces lignes. « Prochainement », le Nexus 6P aura également droit à cette mise à jour.

Enfin, d'ici « quelques mois » la version finale sera disponible pour la même liste de produits. Cela exclut donc d'office les Nexus 6 et 9 qui avaient pourtant droit à Android 7.1.1, ce qui a été confirmé par Google à nos confrères de Neowin. Un choix pour le moins étrange puisque la version 7.1.2 n'apporte que des changements mineurs.

Pour rappel, si vous souhaitez profiter du programme bêta d'Android, il faudra vous inscrire par ici. Pour télécharger et installer une image bêta, c'est par là que ça se passe. Pour mémoire, via le programme bêta, la mise à jour vers une version instable s'effectue de manière classique, en conservant les données. Désinscrire un appareil proposera la version stable précédente, qui mènera à une réinstallation du terminal, donc à la perte des données.

Comme toujours, le problème avec Android n'est pas la mise en ligne de nouvelle version, mais la disponibilité pour les clients finaux. Lors du dernier décompte, Android 7.1 ne représentait que 0,2 % des terminaux...