Deux écrans chez ASUS : le Swift PG258Q à 240 Hz, le MX34VQ avec une dalle incurvée

ASUS vient d'annoncer deux écrans bien différents. D'un côté, il est question du Swift PG258Q de 24,5 pouces qui peut grimper jusqu'à 240 Hz. De l'autre, le Designo Curve MX34VQ avec une dalle incurvée de 34 pouces dont le rayon de courbure est relativement petit (1800R).

En juin dernier, ASUS profitait du Computex de Taipei pour dévoiler deux nouveaux écrans : les Designo Curve MX34VQ de 34 pouces et Swift PG258Q de 24,5 pouces. Ce dernier faisait de nouveau parler de lui lors de l'IFA de Berlin et aujourd'hui le fabricant annonce enfin du concret sur sa disponibilité.

Swift PG258Q : 24,5 pouces et 1080p à 240 Hz pour 599,99 euros

Pour rappel, il dispose d'une dalle TN 1080p de 24,5 pouces compatible G.Sync qui affiche un taux de rafraichissement 240 Hz, ce qui en fait l'écran pour joueurs « le plus rapide au monde » selon ASUS. Dans la pratique, ce n'est pas vraiment le cas puisqu'il y a déjà eu l'Eizo FORIS FG2421, l'AOC Agon AG251FZ ou encore le XL2540 de chez BenQ

Quoi qu'il en soit, pour profiter nativement du 240 Hz, il faudra utiliser le connecteur DisplayPort précise le fabricant, le taux de rafraichissement de l'écran étant limité à 60 Hz via la prise HDMI. Son temps de réponse est de 1 ms (gris à gris) et il est compatible avec la technologie Ultra Low Motion Blur (ULMB) de NVIDIA. Le fabricant explique que cela « diminue les images fantômes et floues lorsqu'à l'écran il y a un mouvement très rapide ».

Ce moniteur affiche un taux de contraste de 1000:1 et une luminosité de 400 cd/m² au maximum. Il propose un mode picture-in-picture, peut ajouter un viseur à l'écran (GamePlus), la possibilité de réduire la lumière bleue (qui serait nocive pour les yeux) et il est également compatible 3D Vision 2. Pour plus de détails, vous pouvez consulter cette page..

ASUS annonce qu'il sera disponible à partir de la fin du mois de février, sans plus de détail. En France, il faudra compter 599,99 euros tout de même pour cet écran de 24,5 pouces. Cela le place donc un peu au-dessus du BenQ XL2540 de 24,5 pouces, vendu à partir de 540 euros environ, contre près de 500 euros pour celui d'AOC.

Designo Curve MX34VQ : 34 pouces, 1440p et courbure importante

Dans un registre différent, il est également question du Designo Curve MX34VQ. Cette fois-ci, il s'agit d'un écran avec une dalle incurvée 21:9 (3440 x 1440 pixels) TN de 34 pouces. Il dispose d'un rayon de courbure relativement faible (1800R), ce qui signifie qu'il est très incurvé (quasiment comme le XR342CK d'Acer, qui est également un modèle de 34 pouces avec une dalle de 3440 x 1440 pixels), ce qui renforce probablement l'impression d'immersion.

Le taux de contraste passe à 3000:1, tandis que la luminosité descend à 300 cm/m². Il intégre une partie audio signée Harman Kardon avec deux haut-parleurs de 8 watts RMS. Comme sur le Swift PG258Q, on retrouve plusieurs fonctionnalités comme PiP, GamePlus, la possibilité de réduire la quantité de lumière bleue, etc. La connectique comprend deux ports HDMI 2.0 ainsi qu'un DisplayPort 1.2.

Sur son socle se trouve un emplacement pour charger son téléphone par induction (technologie QI). Celui-ci s'illumine lorsqu'un smartphone est posé dessus, ce qui risque d'attirer l'oeil de l'utilisateur. Il faudra voir s'il est possible d'ajuster la luminosité ou d'éteindre la lumière.

Là encore, la disponibilité est prévue pour fin février, mais aucun tarif n'a été précisé pour le moment. À titre de comparaison, le XR342CK d'Acer se trouve à partir de 861 euros. Le détail des caractéristiques techniques est disponible par ici.