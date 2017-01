Bandes-annonces : les Oscars, Le Cercle, Raid Dingue, Jackie, Power Rangers et bien d'autres

Cette semaine, il y aura de l'horreur avec Le Cercle - Rings, de l'humour avec Raid Dingue, de l'historique avec Jackie et de l'animation avec Sahara. Les derniers jours ont aussi été marqués par de nombreuses bandes-annonces pour Logan, les Power rangers et Chacun sa vie. Il a aussi été question d'un film sur... Les aventures de Spirou et Fantasio.

La La Land en piste pour faire un carton aux Oscars ?

Il y a quelques jours, la liste des nominés aux Oscars est tombée. La cérémonie se déroulera le 26 février prochain dans le Dolby Theatre de Los Angeles avec Jimmy Kimmel aux commandes. La La Land est pour le moment le favori avec pas moins de 14 nominations, suivi par Moonligh et Premier Contact présents 8 fois chacun. Tous les trois sont en piste pour obtenir la statuette du meilleur film.

Du côté des actrices, Isabelle Huppert, Ruth Negga, Natalie Portman, Emma Stone et Meryl Streep sont en lice, tandis que chez les hommes ce sont Casey Affleck, Andrew Garfield, Ryan Gosling, Viggo Mortensen et Denzel Washington. La liste complète des nommés est disponible par ici.

Comme c'est le cas depuis des années, la « cérémonie » des Razzie Awards, une parodie des Oscars censée récompenser les pires réalisations, se déroulera la veille. Du côté des films, on retrouve Batman v Superman : Dawn of Justice, Dirty Grandpa, Gods of Egypt, Hillary’s America : The Secret History of the Democratic Party, Independence Day : Resurgence et Zoolander 2. Avec sept nominations, Batman v Superman fait office de « favori ».

Le Cercle, un commando Raid Dingue, une virée dans le Sahara et Jackie Kennedy

Cette semaine, c'est le retour de la cassette VHS tueuse (sic). Après les deux premiers volets de la saga Le Cercle, le troisième épisode sera à l'affiche dès demain avec pour titre Le Cercle - Rings. Un nom aussi original que son scénario, ce qui n'est pas peu dire. L'histoire devrait en effet rappeler quelque chose aux amateurs du genre : « Une jeune femme s’inquiète pour son petit ami lorsqu’il commence à s’intéresser aux mystères entourant une vidéo censée tuer celui qui la regarde 7 jours après l’avoir visionnée. Elle se sacrifie pour sauver son petit ami et fait alors une terrifiante découverte : il y a "un film dans le film" que personne n’avait encore vu… »

Passons de l'horreur à la comédie avec Raid Dingue. Comme son nom le laisse suppose, il est cette fois-ci question d'un groupe d'intervention d'élite : le célèbre Raid français (Recherche, assistance, intervention, dissuasion). Alice Pol y incarne Johanna Pasquali une fille qui fait ses premiers pas dans ce groupe. Sous le commandement d'Eugène Froissard (alias Dany Boon) elle va bouleverser les habitudes des hommes. Et non, cette arrivée n'a rien à voir avec le fait qu'elle porte le même nom de famille que le ministre de l'Intérieur (joué par Michel Blanc). À moins que...

Pour les plus jeunes le film d'animation Sahara fait son entrée dans les salles de cinéma : « Ajar le serpent et son pote Pitt le scorpion décident de tenter leur chance dans l'oasis voisine où vit la haute bourgeoisie du désert saharien et d'y retrouver Eva, une belle serpente dont Ajar est tombé fou amoureux ».

Terminons enfin avec Jackie un biopic sur Jacqueline Bouvier Kennedy, la femme du 35e président des États-Unis, John Fitzgerald Kennedy qui a été assassiné le 22 novembre 1963. Dans cette biographie, « la première dame » est incarnée par Natalie Portman. Ce film obtient 7,3 sur 10 chez IMDb et 6,4 sur 10 chez SensCritique.

Dans Chacun sa vie, Claude Lelouche réunit une pléiade d'acteurs de renom

Du côté des bandes-annonces, Metropolitan Films présente Chacun sa vie, le prochain film de Claude Lelouch. Le pitch est assez mystique : « 12 histoires sur l'intime conviction, conduisant à une 13e ». Côté casting par contre, c'est du cinq étoiles avec des acteurs de renom : Johnny Hallyday, Jean Dujardin, Christophe Lambert, Gérard Darmon, Béatrice Dalle, Nadia Farès, Jean-Marie Bigard, Liane Foly, Francis Huster, Mathilde Seigner, Ramzy Bedia, Philippe Lellouche, Vanessa Demouy, et bien d'autres. Excusez du peu.

Dans un registre bien différent, Christian Clavier sera également à l'affiche prochainement dans... Les Aventures de Spirou et Fantasio, une adaptation de la célèbre bande-dessinée. Il y incarnera le Comte Pacôme de Champignac, un génie inventeur et touche à tout. Les deux rôles principaux seront tenus par Thomas Solivérès (Spirou) et Alex Lutz (Fantasio). De son côté, Ramzy Bedia incarnera l'incontournable Zorglub.

Star Wars VIII : Le dernier Jedi

Difficile de passer à côté, mais Rian Johnson (Looper, Une arnaque presque parfaite) a dévoilé sur Instagram le titre du prochain épisode de Star Wars : The Last Jedi (Le dernier Jedi dans la langue de Molière). Reste maintenant à attendre la sortie du film au cinéma. Elle est pour rappel programmée pour le 15 décembre 2017.

Logan et les Power Rangers reviennent au cinéma

Chez la 20th Century Fox, il est question de Logan, un film sur le super héros du même nom (alias Wolverine, un des X-Men de l'univers de Marvel). Le studio explique que l'histoire se déroule « dans un futur proche, un certain Logan, épuisé de fatigue, s’occupe d’un Professeur X souffrant, dans un lieu gardé secret à la frontière Mexicaine ». Mais une jeune mutante avec les mêmes capacités que Logan va venir bouleverser les plans de retraite des deux compères, qui vont devoir reprendre du service. Logan sera toutes griffes dehors et dans les salles obscures le 1er mars.

Chez Lionsgate, ce sont les Power Rangers qui reviennent sur le devant de la scène, avec une nouvelle adaptation, la première depuis Power Rangers Turbo qui date déjà de 1997. Pour le reste, l'histoire ne réserve pas de surprise : cinq lycéens vont encore et toujours devoir sauver le monde.

Le suicide des jeunes chez Netflix , la Belle et la Bête de retour en 2017

Disney propose une nouvelle bande-annonce pour sa prochaine adaptation de La Belle et la Bête, avec Emma Watson (Harry Potter, Le Monde de Charlie, Régression) dans le rôle de la belle. Elle sera aux côtés de Dan Stevens (Downtown Abbey) dans celui de la bête. Au cinéma le 22 mars prochain.

Netflix présente 13 Reasons Why, une série qui suit un adolescent qui cherche à comprendre pourquoi une de ses camarades de classe s'est suicidée. En ligne à partir du 31 mars.

C'est également à cette date que The Discovery sera disponible sur Netflix. Là encore avec une partie de l'histoire axée (au moins en partie) sur le suicide : « La science ayant fait la preuve de la vie après la mort un an auparavant, des millions de personnes de par le monde se sont suicidées pour y parvenir ».

Enfin, le 30 mai, la plateforme de streaming proposera la cinquième saison de la série House of Cards... une annonce qui a été faite sur Twitter le 20 janvier, le jour de l'investiture de Donald Trump au poste de président des États-Unis. Nul doute que Kevin Spacey et Robin Wright devraient nous réserver de belles surprises, surtout après une fin explosive pour la 4e saison.

Comme toujours, n'hésitez pas à nous signaler les films qui vous intéressent via les commentaires ou bien sur ce sujet dédié aux critiques cinéma de notre forum.