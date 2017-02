Keybase.io : profil certifié, partage de fichiers et maintenant un chat sécurisé

Keybase vient d'ajouter une nouvelle corde à son arc. Après la mise en place d'une gestion de partage de fichiers, le service propose désormais une messagerie instantannée. Une évolution importante, pour un site qui était encore il y a peu un simple gestionnaire de profil exploitant la cryptographie.

En février dernier, nous vous parlions d'un service qui exploitait largement le chiffrement pour certifier des profils et qui venait d'ajouter un système de partage de fichiers : Keybase. Celui-ci avait levé plus de dix millions de dollars et comptait bien se déployer sur de nombreuses plateformes avec des services toujours plus simples et plus complets.

Cette semaine, il vient d'annoncer une autre nouveauté majeure : la mise en place d'une messagerie chiffrée de bout en bout (E2EE), simple à utiliser et intégrée à ses différents clients. Une nouvelle étape avant l'arrivée prochaine d'applications mobiles.

Nous avons donc décidé de faire le point sur ce service, passé en quelques mois d'un outil basé sur OpenPGP et complexe à comprendre – même pour les initiés – à un ensemble d'outils chiffrés, simples à utiliser et qui peuvent être utiles au quotidien.

Keybase en 2014 : un profil certifié via une clef GPG

Commençons par détailler le point principal, à savoir : « Quel est le but d'un service comme Keybase ? ». Comme nous venons de l'évoquer, le site est né d'un constat simple en 2014 : le dispositif de gestion de l'identité sur lequel repose OpenPGP, à savoir le Web Of Trust, montre de sérieuses limites.

L'utilisation des serveurs de clefs n'est pas toujours très simple à appréhender, pas du tout ergonomique, et les utilisateurs non-initiés peuvent trop rapidement s'y perdre. À l'heure des réseaux sociaux, de la multiplication des profils et de l'importance prise par l'identité numérique, il fallait proposer une alternative.